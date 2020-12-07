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Устанавливается виновник столкновения пассажирского автобуса и «Мерседеса» в Пскове

Устанавливается виновник столкновения пассажирского автобуса и «Мерседеса», которое произошло в Пскове вечером 8 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, в 18.40 у дома 7 по улице Поземского водитель автобуса ЛиАЗ, мужчина 1967 года рождения и совершил столкновение с «Мерседесом» под управлением женщины 1973 года рождения.

Оба транспортных средства двигались по улице Поземского со стороны Советского моста, водитель «Мерседеса» перестроилась в левую полосу из-за препятствия - дорожных работ. В столкновении никто не пострадал.

По факту происшествия проводится административное расследование, в ходе которого будет установлен виновник.

В результате столкновения другим участникам дорожного движения пришлось объезжать ДТП с нарушением правил движения.

Добавим, автобус выполнял рейс по маршруту №1. Перевозчик - ГППО «Псковпассажиравтотранс».