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Пропавшие в октябре двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе

Два человека погибли в результате ДТП в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ съехал в кювет. В настоящее время сотрудники полиции с помощью местных жителей установили, что двое мужчин, обнаруженных на месте происшествия, являются разыскиваемыми с 10 октября. Предположительно, тогда и произошла трагедия.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснять обстоятельства гибели молодых людей.