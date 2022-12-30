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Микроавтобус опрокинулся на бок в результате ДТП в Пскове. ФОТО

Автомобиль опрокинулся на бок в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пересечении улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии в Пскове днём 8 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

ДТП произошло на перекрёстке перед поворотом на улицу Кузбасской Дивизии и выездом на мост Александра Невского. Столкнулись три автомобиля - «ГАЗель», Lada и микроавтобус Mitsubishi Delica. Микроавтобус в результате аварии перевернулся на бок.

Из-за ДТП на участке дороги свободной осталась только одна полоса для проезда, сформировалась большая пробка.

Подробности произошедшего выясняются.