Микроавтобус опрокинулся на бок в результате ДТП в Пскове. ФОТО

Автомобиль опрокинулся на бок в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пересечении улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии в Пскове днём 8 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
ДТП произошло на перекрёстке перед поворотом на улицу Кузбасской Дивизии и выездом на мост Александра Невского. Столкнулись три автомобиля - «ГАЗель», Lada и микроавтобус Mitsubishi Delica. Микроавтобус в результате аварии перевернулся на бок.
Из-за ДТП на участке дороги свободной осталась только одна полоса для проезда, сформировалась большая пробка.
Подробности произошедшего выясняются.