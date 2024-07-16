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Велосипедиста с пассажиром сбил водитель автомобиля в Пскове

Двоих человек на велосипеде сбил водитель автомобиля в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 16 июля в 19.33 у дома №26 по Октябрьскому проспекту.

По предварительной информации, водитель автомашины Toyota, мужчина 1980 года рождения, совершил столкновение с велосипедом под управлением молодого человека 2005 года рождения. Велосипедист перевозил пассажира - подростка 2007 года рождения. Они двигались по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

Пострадал пассажир велосипеда, доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.