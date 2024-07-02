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Как обманывают при оформлении автокредита, объяснили специалисты

Внимание Банка России привлекли распространенные способы обмана при автокредитовании. Как отказаться от ненужных опций, рассказала руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

По ее словам, навязанные услуги, как правило, касаются допопций и страховых программ. Далеко не все это нужно обычному автолюбителю, но обходится в лишние сотни тысяч рублей.

Порой купить авто без кредита просто невозможно, либо оно будет дороже. А взять кредит можно только с навязанными допуслугами, вернуть которые уже не удастся, пишет «Прайм». Таким образом накручивают дополнительные премии и банки, и автодилеры.

Регулятор намерен разобраться с этим и ужесточить контроль над автокредитным бизнесом. Вероятно, на него распространят опыт, уже опробованный в сегменте ипотеки. К допуслугам могут отнести страховые продукты, оборудование, подписки на услуги автосалона и карту автолюбителя, пояснила Солдатенкова.