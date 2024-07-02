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Водителей Volkswagen и Lada остановили за пьяное вождение на псковских дорогах

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили полицейские в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В Пскове днем 7 октября у дома по улице Алмазной дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen. Выяснилось, что им управлял житель Печорского округа, мужчина 1990 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в Великих Луках утром 7 октября по улице Дьяконова на автомашине Lada Priora следовал нетрезвый горожанин 1996 года рождения.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.