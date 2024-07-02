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Минтранс обяжет таксопарки заключать с водителями трудовые договоры

Минтранс хочет запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках. Речь о тех водителях, которые берут машины в аренду в службах такси, но оформлены самозанятыми. В рамках доработки законопроекта «О такси» Минтранс предполагает внести изменения в КоАП РФ и установить ответственность, в том числе за допуск перевозчиком к управлению легковым такси водителя, который не работает на него.

Речь о том, что службы аренды такси и таксопарки, то есть перевозчики и работодатели, должны будут заключать трудовые договоры с водителями, уточнил источник «Известий» в ведомстве. Сейчас подавляющее большинство служб аренды автомобилей такси и таксопарки переводят водителей на льготное налогообложение в качестве самозанятых. Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев считает, что это подменяет трудовые отношения хозяйствующими и лишает водителей ряда законных прав.

«Водитель-арендатор сначала должен отбить платежи за автомобиль, отдать деньги посредникам за путевые листы с отметками о прохождении медосмотра и техосмотра, комиссию агрегатору и только потом что-то заработать для себя», — рассказал президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин.

Отсюда переработки, нарушения режима труда и отдыха, смены по 12 часов, засыпающие за рулем водители и дорожно-транспортные происшествия. Работа тяжелая, соглашаются на нее далеко не все, откуда и большая доля иностранных шоферов, считает эксперт.

По данным межрегионального профсоюза «Таксист», нелегальных мигрантов в отрасли до 40%. Многие из них работают в такси по строительным патентам, пишут «Известия».

Депутаты уверены, что корректировки ФЗ №580 позволят оптимизировать работу такси, вернут рабочий день по часам, выходные и социальные гарантии, такие как пенсионные отчисления и выплаты по больничным листам. Вместе с поправками Минтранса в КоАП это позволит заметно «обелить» отрасль, считают депутаты. 4 октября Госдума подготовила предложения по коррекции закона, которые направлены ведомствам и заинтересованным сторонам.