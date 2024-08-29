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Пьяная мать с новорожденной дочерью попала в ДТП в Плюсском районе

Женщина с новорожденной дочерью попала в дорожно-транспортное происшествие 2 сентября в 3:00 в Плюсском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции по Псковской области.

По предварительной информации, женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, в состоянии алкогольного опьянения на закругленном участке дороги не справилась с управлением и съехала в правый кювет по ходу движения.

В результате ДТП пострадала новорожденная дочь женщины, девочка 2024 года рождения. На данный момент ребенок находится в реанимации. Состояние здоровья водителя уточняется.