АвтоМир / Происшествия / ДТП

Опубликованы фото с места столкновения «Газели» с велосипедистом в Корытово

Опубликованы фото с места столкновения «Газели» с велосипедистом в Корытово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло в 14.52 у дома №50 на улице Яна Райниса. Оба участника двигались в сторону железнодорожного переезда по направлению к улице Юбилейной.

По предварительной информации, водитель «Газели», мужчина 1974 года рождения, при движении в прямом направлении не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с велосипедистом, мужчиной 1964 года рождения. Тот двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

Велосипедист госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы.