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Купили машину маме, а ей не понравилась

Что такое поиски автомобиля? Подбор всевозможных вариантов в интернете, сомнения, бесконечные поездки, ожидание хозяев, странные ответы на простые вопросы. Поиски займут в лучшем случае несколько дней, в худшем растянутся на несколько месяцев.

А знаете, что самое пакостное в этой ситуации? Остался один шаг до долгожданного момента. Деньги на руках. Беги, выбирай, покупай. Но не тут-то было. При кажущемся многообразии выбирать почти нечего. При ближайшем рассмотрении выбора вообще нет. Есть только «не подходит» и «совсем не подходит». Рассказываем на собственном опыте, как это было.

Мы искали свежий «Рено Логан» как вариант недорогой и надежной автомашины на многодетную семью (трое детей). Надежность модели определена в ходе многочисленных опросов и подтверждена людьми с опытом владения. Искался автомобиль с пробегом около 100 тыс. километров, в идеале меньше, стоимостью не более 400 тыс. рублей. Экземпляры с пробегом за 150 тыс. км, сильно дешевле и дороже этой суммы в расчет не брали от слова совсем.

Не отвергались и другие варианты, схожие по показателям цена/ надежность/ пробег/ «механика». Основной критерий - семейный автомобиль с минимальными вложениями. Старые рыдваны и все за пробегом за 150 тыс. выходило за круг поисков. На начальном варианте поиска думали в сторону «Фольксвагена Поло», привлекательным казался вариант «Лады Ларгус».

«Я вам отдам все фотографии с ДТП»

Первым делом посмотрели 5-местный «Лада Ларгус» (пробег 100 тыс., цена 360 тыс. рублей). Симпатичный белый экземпляр сопровождал единственный по ПТС владелец. Он достаточно честно поведал историю кузовных приключений машины. Вот заменена задняя дверь (въехал таксист), здесь поцарапал уборочный трактор (машина постоянно стояла в проходном месте), а вот здесь красили, потому что упала ветка. Вспомнился «Даун-Хаус»: «А в этом месте работницы чулочно-носочной фабрики милиционера изнасиловали».

Описанные следы кузовных соприкосновений с посторонними предметами были незаметны. «Если будете брать, я вам отдам все фотографии с ДТП, у меня все есть» - несколько раз пообещал владелец. Не могу сказать, что всю жизнь мечтал заиметь коллекцию фотографий с приключениями автомобиля. Но решающим было совсем не это.

Сильно смущало явное отсутствие должного ухода за двигателем. На долив использовали предельно дешманское масло, какое я и в десятилетнюю «семерку» стеснялся лить. А что еще хуже, интервал замены составил 15 тыс. км. Якобы так советовали на станции техобслуживания. Последнюю точку в сомнениях поставил ознакомительный текст-драйв. Звук ревущего на холодную движка живо напомнил о четырех годах на «классике» (и под ней). Находиться за рулем было просто некомфортно. Вышел, закрыл дверь и осознал: точно не мое.

«Маме не понравилось»

С «Ларгусом» мы распрощались и поехали смотреть первый «Рено Логан» (2017 года, 1,6, 84 л.с., Кондиционер, стеклоподъемники, ABS, ГУР. Отличное состояние, есть притертость, задняя дверь. С документами полный порядок). На первый взгляд, все хорошо. А про доки наврали. Продавец не вписан в ПТС, только пустые графы и подпись предыдущего владельца. Есть договор купли-продажи. Демонстрирующие машину парень и девушка объясняют: машину купили маме, но ей не понравилась. Поскольку все любят, чтобы владельцев было поменьше, себя не стали вписывать в паспорт. Предыдущий владелец проживает в Санкт-Петербурге, в случае чего придется его искать.

Осмотр проводился вечером, было принято стратегически верное решение «переспать» с этой мыслью. Назавтра многое видится с другого ракурса и совсем с другим настроением. На повторные «смотрины» отправились с опытным, вооруженным специальными знаниями и техникой товарищем. Дотошный осмотр с толщиномером выявил дефекты по кузову, грозящие кузовным ремонтом в течение года-двух, признаки сильно выходящего за рамки 100 тыс. километров пробега, неаккуратность в обращении с машиной. Отсутствовала пружина поднятия капота, потерян один из защитных колпачков на фаре в моторном отсеке. Не было подушки безопасности и внятных объяснений ее отсутствия.

Обнаружены косвенные признаки скрутки пробега и работы в такси. На стекле сильные потертости от дворников, расцарапана ручка задней водительской двери, затерт порог сзади.

Второй осмотр проводился на территории частного домовладения, в открытом гараже мой внимательный спутник разглядел «стандартный» набор перекупа. Там стояли баночки с plack-ом (полироль салона) и полировальные пасты, баллончики с грунтом и красками.

Может быть, нам показалось, молодой человек действительно хотел порадовать свою маму? Увы, «пробивка» автомашины через платный сервис показала: она использовалась как такси. Продавец, конечно, об этом не знал. На вопрос, что именно не понравилось маме (цвет не подошел?) звучит общий ответ: «Не подошла». Кроме того, сервис показал с десяток объявлений о продаже машины, где цена колебалась от 370 до 420 тысяч.

После осмотра приходим к выводу: перспектива обладания на несколько лет просматривается с вложениями в ремонт. И еще странности с регистрацией. «Реношкой» владел Самвел Мушегович, она использовалась в такси. Не подходит.

Логан-трехдверка

«Использование качественной полировки и химчистки, маскировка всех признаков пробега и эксплуатации. Простые владельцы так машину не готовят. Под капотом все ржавое, на пробег не рассчитано», - объяснил осмотревший «Логан» автоэксперт. Перекупщиков он вычислил по стилю общения: ничего лишнего человек не говорит, часто слышим фразу «смотрите сами». Ответы на вопросы уклончивые.

Некоторые перекупщики воспринимают принцип «ничего лишнего» слишком буквально. Это мы ощутили на втором варианте возможной покупки (Рено Логан, 2016 года, 119 000 км, цвет черный). Продавец выкатил внешне симпатичный автомобиль с парковки частного предприятия. Пока мы ходили вокруг и любопытничали, эмоции на лице молодого человека напоминали смесь Мона Лизы с Зоей Космодемьянской. Загадочно улыбался и молчал, отвечая на вопросы короткими односложными фразами, как будто опасаясь выдать страшные партизанские секреты.

При осмотре не открылась задняя правая дверь. Неразговорчивый владелец пояснил, что ему машина досталась в таком состоянии. «Наверное, в сервисе сделают», - предположил он. Мелкие дефекты по кузову. Подробности неизвестны. Продавец купил машину за три недели до осмотра.

Наводим справки через «Автотелеграф» и знакомых. Пробег скручен. С 398,7 тыс. в мае 2019 года падает до 147 тыс. в октябре и потом до 48 тыс. в декабре 2019. Выясняется, что машина прибыла в Псков с сильно дымящим движком. «Мотору кранты», - огорошил знающий человек.

Все дороги ведут на авторынок

Собственно на двух вариантах просмотр интересных «Логанов» завершился. Третий вариант в пригороде Пскова с роскошными белыми чехлами посмотреть не удалось. Судьба не благоволила: владелец уезжал на выходные, а в другие предложенные дни смотреть мы не могли. Может, и к счастью, белые чехлы стойко ассоциировались с каким-нибудь кокаиновым королем. Остальные французики в объявлениях были слишком древние. Пришла пора впадать в уныние.

Было решено продолжить поиски в Петербурге. Были куплены билеты на «Ласточку» в два конца с расчетом возврата обратных билетов при удачном стечении обстоятельств, достигнуты договоренности с друзьями о приеме. Были определенные сомнения. По мнению опытного «выборщика», оказавшего неоценимую помощь в поисках, найти свежий «Логан» в Петербурге крайне сложно. В основном придется выбирать среди бывших такси.

В ожидании наступления выходных, мы отправились туда, куда меньше всего хотелось ехать, - на авторынок на Советской. Здесь находится собрание разношерстных нализанных машин. Все как один с пробегом до 100 тыс. километров, даже если это лохматый внедорожник 2003 года выпуска. Один из местных матерых продаванов взялся показывать «Фольксваген Поло». Автомобиль нисколько не впечатлил. Садишься за руль и сразу понимаешь: это не твое, безликое с обтрепанными резинками дверей и остатками запаха прокуренного салона. Послонявшись немного по рынку, ушли полные разочарования. Остальное либо не вообще не вызывало интереса, либо цена напрочь отбивала мало-мальское желание познакомиться поближе.

Площадки выходного дня

Поскольку начальный план поисковой операции полностью провалился, второй этап изысканий был организован по более широкому кругу. Если раньше нас интересовали только «Логаны», теперь искатели стали всеядными.

Решающий рывок был сделан в выходной воскресный день, добрая половина которого ушла на разъезды, переговоры и поездки. Начали со сданного в трейд-ин. Большой плюс, что эти площадки работают без выходных. В «Прагматике» на Рижском проспекте нашлось несколько разноплановых автомобилей. Основной целью был лифтбек «Лада Гранта» 2017 года выпуска. Проступающая ржавь на трехлетней машине резко разочаровала. Интересным показался вариант с «Фордом», но «хетчбэк» не подходил под параметры «техзадания».

Знакомые присоветовали черную «Ладу Калину Кросс» у автосалона на Поземского. Местный «шоу-рум» - это открытая площадка рядом с дорогой. Все машины закрыты, работник салона бегает за ключами. Менеджер по продажам открыл машину и выказывал полное равнодушие, уткнувшись в экран смартфона. Больше от скуки осмотрели полноприводный «Сан Йонг». Убитый салон, плюс ненужные особенности: раздатка и дизель. «Кроссовую» «Калину» даже не стали просить открывать. Маленький салон - совсем не то, что искали.

Еще один «Рено Логан» осмотрели на авторынке на Инженерной с продавцом-перекупом. Дедушкин автомобиль совсем без музыки, с еле слышными сбоями в работе двигателя. Продавец предсказуемо уверял, что все в порядке.

По настоянию друга мы все же решили посмотреть «Фольксваген Джетту». Ждать пришлось минут 40 на парковке у магазина. Продавец рассказал очень знакомую историю: купил жене, а ей машина не подошла. Наверное, цвет не понравился. Убедились, что не на вариант. Машина на идеал не тянула, прежде всего, из-за кузовных проблем.

Это самый распространенный вариант при выборе машины в Пскове. «Стаж» предыдущего собственника 2-3 недели, купили маме, жене, или бабушке, а ей не подошло. Машина немного подубитая или с легким изъяном. Иногда кажется, что выбираешь не столько автомобиль, сколько предыдущего владельца. В этом как раз главная проблема общения с перекупами - информация абсолютно скрыта. По телефону все говорят, что владельцы, а на самом деле даже не вписаны в ПТС-ку.

Встретился и другой вид продавца - крепкий хозяин. Смотрели «Шкоду Октавию» (1.4, МКПП, 122 л.с., 420 тыс. рублей, два хозяина, второй владел несколько лет). Владелец охотно рассказал всю историю от и до, включая поврежденное и перекрашенное крыло. Предоставил папочку, в которой подробно задокументирована вся история обслуживания автомобиля. От покупки удержали только длительные раздумья по поводу турбированного двигателя (пробег 100 тыс.). Пока наводились справки о стоимости и периодичности замены турбины, «Октавия» ушла на подъемник с другим покупателем.

Заделаться логановодом в итоге не удалось. После осмотра в общей сложности полутора десятков автомашин выбор остановился на одном из семейных вариантов «Опеля» в отличном состоянии и с нужным объемом функциональных особенностей. Автомобиль нашли по объявлению, на авторынке на Инженерной.

Рекомендации

Выбор подержанной автомашины в Пскове - трудоемкое мероприятие. Визуально отличное состояние машин, хорошая химчистка, качественная маскировка косяков и витринный вид просмотренных тачек способны ввести в заблуждение.

Очень часто возникает вопрос достоверности данных о пробеге. В современном цифровом мире очень трудно спрятать информацию. Вся история автомобиля практически на ладони с помощью различных информационных баз (Авинфобот, Автотека, Автору, Номерограм т.д.). Конечно, это не полная гарантия. У любого автовладельца могут найтись истории ДТП без оформления.

Значительную долю информации об истории конкретного автомобиля сейчас можно получить в интернете самостоятельно. @AVinfoBot в телеграме за умеренную стоимость выдаст абсолютно полную информацию, включая реальный пробег и участие в таксоперевозках. Не стоит расшвыриваться деньгами направо и налево, но если вы уже почти решились на покупку, попробуйте. 150 рублей могут сэкономить вам кучу денег, нервов и времени в будущем.

Стоил ли искать автомобиль за пределами Пскова? Определенно можно поискать по ближайшим районам Псковской области или по знакомым. Не пренебрегайте друзьями и знакомыми. Один пост в соцсетях и несколько предложений у вас «в кармане». Любая стратегия поиска автомобиля хороша. Главная составляющая в ней - немного везения. Надо мириться с пробегами и выбирать состояние и щепетильность хозяина. Желательно иметь холодный рассудок. Обязателен здравомыслящий товарищ, который будет гасить эмоцию и приземлять. Самое главное: помнить, что хорошая машина не может стоить дешево.

Денис Бахтин, Федор Котов