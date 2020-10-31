Настроить псковские светофоры против «летчиков» предложил Николай Мельков

Псковским светофорам не хватает «красной фазы» для предотвращения появления «летчиков» на перекрестках. Как сообщил активист «Убитых дорог Пскова» Николай Мельков 20 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, одном из проблем на дорогах города являются попытки «проскочить» перекресток с опозданием, под запрещающий сигнал светофора.
«У нас можно увидеть, что многие пытаются проскочить. Не везде реализована общая красная фаза светофора», - сказал Николай Мельков. «В таком режиме долго работал светофор на перекрестке Льва Толстого и Вокзальной, четко видно что у всех красный 2 секунды», - пояснил Николай Мельков.
По его словам, настройка других светофоров подобным образом поможет исключить появление «летчиков» и снизить аварийность.