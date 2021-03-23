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Власти объяснили, почему грузовики ездили по цепным мостам в Острове

Глава Островского района Дмитрий Быстров объяснил, почему недавно по старинным цепным мостам через реку Великую в Острове ездили автомашины «КамАЗ», загруженные бревнами.

Фото: губернатор60.рф

По словам руководителя муниципалитета, их передвижение было согласовано с администрацией города и ГИБДД. Между тем, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик заявил, что такие нагрузки весьма нежелательны для памятников культурного значения. В подробностях этой истории разбирался «МК в Пскове».