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Названы самые «аварийные» имена водителей в Псковской области

Автовладельцы в Псковской области с именами Александр и Сергей в этом году чаще всего попадали в ДТП, следует из статистики страховой компании «Согласие» о страховых случаях в сегменте ОСАГО за январь-июнь 2023 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Так, частота ДТП с водителями с этими именами составила самый высокий показатель относительно других – 11 % и 8 % соответственно.

При этом Николаи и Дмитрии, напротив, оказались самыми осторожными на дорогах: с участием застрахованных в «Согласии» в Псковской области водителей с этими именами за полгода не произошло ни одной аварии – 0 %.

Несколько иначе сложилась картина в целом по стране. Тройку самых «аварийных» имён в России составили Регина (частота ДТП – 15 %), Данил (14 %) и Дарья (13 %). А в Московском регионе чаще всего обращались за страховыми выплатами из-за ДТП автовладельцы с именем Спартак (47 %).

Комментируя рэнкинг, специалисты «Согласия» подчеркивают – не стоит относиться к рейтингу всерьёз: имя водителя, конечно, не влияет на управление автомобилем и не учитывается при оформлении страховых полисов на транспорт. То, что действительно имеет наибольший вес при автостраховании – это история страхования по ОСАГО (наличие или отсутствие ДТП), стаж вождения, возраст. Могут рассматриваться ещё около 100 других факторов, включая регион, семейное положение и данные о том, есть ли у водителя дети или нет. Но эти сведения имеют далеко не решающее значение, поясняют эксперты «Согласия».