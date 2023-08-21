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В Госдуме предложили ввести номера для курьеров-самокатчиков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил службам доставки ввести номера для курьеров-самокатчиков.

«Чтобы снизить недовольство в отношении курьеров и повысить их культуру вождения, предлагаю вам указывать идентификационные номера курьеров на термосумках... Это позволит людям жаловаться в техподдержку на агрессивное вождение, а компании – принимать меры в отношении неосторожных водителей самокатов. В таком случае у госорганов будет меньше оснований для принятия дополнительных ограничений... Прошу вас совместно с другими участниками рынка доставки еды разработать и внедрить соответствующие меры саморегулирования. А именно – создать эффективную систему обратной связи для курьеров, которые предпочитают передвигаться на самокатах», - сказано в обращении Даванкова к генеральному директору сервиса «Яндекс-Еда» Роману Маресову.

Для удобства граждан, по мнению Даванкова, такие номера должны располагаться на задней части сумки курьера и быть легко читаемыми с расстояния не менее 20 метров.

«Нужно присвоить им номера, чтобы люди могли пожаловаться на опасное или агрессивное вождение», – пояснил Даванков.

По словам депутата, из-за недовольства граждан государство ужесточает законодательство в отношении самокатчиков, пишет РИА Новости.

«Так, в июле 2023 года Минтранс РФ анонсировал дополнительные меры регулирования движения электросамокатов: ограничение скорости обгона пешеходов и увеличение штрафов для нарушителей. Среди возможных мер также может быть введение аналога ОСАГО для пользователей электросамокатов», - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.