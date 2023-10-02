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Парковка такси во дворах может обернуться штрафом в пять тысяч рублей

Законопроект о запрете парковки автомобилей такси в жилой зоне более получаса будет подготовлен в осеннюю сессию, рассказал «Известиям» автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). При этом штрафы за это могут достигать пять тысяч рублей.

«Тема получила невероятно высокий отклик во время выборов мэра Москвы. Она, безусловно, затрагивает крупные мегаполисы — такие, как Москва и Санкт-Петербург. Поэтому будем ориентироваться на большие города, при этом не должна пострадать и индустрия», — подчеркнул Чернышов.

По его словам, идея еще будет обсуждаться федеральными министерствами и региональными властями.

В настоящее время вести речь о предлагаемых размерах штрафов пока рано. Однако, по словам депутата, они могут быть соразмерны с наказанием за нарушение правил парковки на местах для инвалидов. В КоАП РФ за такое правонарушение сейчас предусмотрена санкция в 5 тыс. рублей.

Чернышов не исключает, что в работе над документом будут участвовать представители разных фракций.

Ранее Борис Чернышов обратился в ГИБДД с предложением «рассмотреть возможность внесения изменений в ПДД, которые позволят запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут».

В случае нарушения вице-спикер предложил штрафовать водителя, а припаркованную машину такси — эвакуировать на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции концептуально поддерживают инициативу о введении ограничений на парковку автомобилей такси во дворах. При этом в ГИБДД подчеркивают, что идея «требует проработки с участием заинтересованных органов госвласти».