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Парламент Петербурга просит Мишустина запретить электросамокаты на тротуарах

Петербургский парламент предлагает запретить ездить на электросамокатах по тротуарам. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину приняли в первом чтении в городском Заксобрании 4 октября.

Депутаты считают нужным ужесточить ПДД в отношении электросамокатов из-за роста аварийности.

Так, они предлагают запретить ездить на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) лицам младше 18 лет вне специально оборудованных площадок.

Кроме того, депутаты предлагают запретить ездить по тротуарам совместно с пешеходами, разрешив электросамокаты только на спецплощадках, велодорожках и на проезжей части, пишет «Интерфакс».

Парламент также предлагает вписать в ПДД запрет на езду в состоянии опьянения, в болезненном или утомленном, под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию.

Как указывают авторы обращения со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ, за первое полугодие 2023 года произошло более 1 тысячи ДТП с участием электросамокатов, при этом погибли 12 человек, более 1 тыс. граждан получили травмы.

«При относительно небольших значениях показателей аварийности отмечен их существенный рост. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 181,9%, число погибших - на 183,2%», - пишут депутаты.

Один из авторов обращения, депутат Алексей Цивилев («Единая Россия»), сообщил, что на текущий момент по улицам Петербурга ездят около 50 тысяч самокатов, из которых 32 тысячи. арендных и около 20 тысяч частных, в то время как в 2021 году их всего было лишь 12,5 тыячи.

По его словам, кикшеринговые компании сообщили о результатах собственного исследования, проведенного с помощью нейросетей, согласно которому имеющаяся инфраструктура Петербурга не может выдержать более 42 тысяч самокатов.

Ряд депутатов раскритиковали документ, предложив, среди прочего, ввести права для самокатчиков и обязательное обучение. Член фракции «Справедливая Россия - За правду» Михаил Амосов предложил оговорить обязанность носить шлемы, а также напомнил, что мопедом в РФ разрешено управлять с 16 лет. Представитель КПРФ Александр Рассудов предложил «не выпихивать самокатчиков под колеса на улично-дорожную сеть». Депутат от ЛДПР Павел Иткин со своей стороны выступил за запрет электросамокатов на всей территории Петербурга.

В результате за документ проголосовали 40 депутатов, против выступил один, двое воздержались.

Как сообщалось, с 1 марта 2023 года в ПДД появились правила использования СИМ (электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколес и подобных устройств).

Так, максимальная скорость СИМ ограничена 25 км/ч, передвижение по тротуарам, пешеходным и велодорожкам разрешено только при массе устройства менее 35 кг. СИМ могут использоваться лишь на тех автодорогах, где максимальная скорость ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. Передвижение на СИМ по правому краю проезжей части разрешено с 14 лет. Дети в возрасте от 7 до 14 лет могут использовать их только по велосипедным и пешеходным зонам, дети до 7 лет должны быть в сопровождении взрослого.