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За полгода в Псковской области выявили 426 нарушений при перевозке детей

426 нарушений при перевозке несовершеннолетних зарегистрировано в Псковской области за первое полугодие 2024 года. Об этом инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова сообщила в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Зачастую взрослые перевозят детей на передних сидениях, без автокресел и ремней безопасности. Эти виды нарушений влекут за собой административную ответственность в виде штрафа.

«Сумма штрафа составляет 3 тысячи рублей. За эти деньги можно купить автокресло», — отметила Елена Степанова.

Инспектор напомнила основные правила безопасности при перевозке детей: