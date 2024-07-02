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На авто в эпоху цифры

В XXI веке многие услуги перешли в мобильные приложения, которые призваны максимально упростить жизнь людям. К примеру, владельцам транспорта вскоре не придётся возить с собой ворох бумажек, так как права и свидетельства о регистрации можно будет предъявлять только в электронном виде. Уже сейчас в режиме онлайн оформляются ДТП, оплачиваются штрафы, оформляются сделки купли-продажи.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие цифровые сервисы в настоящее время доступны псковским автомобилистам, и насколько удобно ими пользоваться.

Права и СТС онлайн

Процесс цифровизации сервисов, предоставляемых Госавтоинспекцией, был запущен несколько лет назад. Ряд онлайн-услуг по-прежнему доступен на официальном сайте ведомства: там можно проверить наличие штрафов, историю автомобиля по VIN-номеру (на предмет розыска, залога, ограничений, участия в ДТП) и действие водительского удостоверения, подать уведомление об организованной перевозке групп детей автобусами.

Аналогичные сведения можно получить на портале gosuslugi.ru, который сегодня предлагает довольно широкий набор полезных для водителей сервисов. А в 2021 году Минцифры совместно с МВД России запустило специальное мобильное приложение для владельцев транспорта «Госуслуги.Авто», в котором на данный момент собраны наиболее популярные инструменты и государственные услуги.

К примеру, в нём можно узнать о начисленных штрафах и оплатить их — аналогичный функционал есть и в основном приложении «Госуслуг». Его дочерняя версия для автомобилистов позволяет предъявлять сотруднику ГИБДД документы, которые водитель обязан иметь при себе: водительское удостоверение и СТС. Они отображаются на телефоне в виде QR-кода, как в онлайн, так и в офлайн режиме.

Как предъявить электронные документы:

1. На главной странице приложения выбрать функцию «Предъявить документы».

2. На вкладке нажать вид документа — права или СТС.

3. Сгенерированные коды показать инспектору. Он считает их для проверки.

В 2024 году данный инструмент работает в пилотном режиме, и сотрудник ГИБДД вправе попросить бумажные версии документа. Потому пока что лучше возить оригиналы с собой.

Кроме того, благодаря приложению можно передавать СТС и право на управление автомобилем другому человеку. При этом он должен быть вписан в ваш ОСАГО. Также подойдёт полис с неограниченным количеством водителей.

Приложение можно загрузить из Google Play или App Store, затем потребуется авторизоваться с помощью учетной записи на «Госуслугах». Сведения о транспортных средствах и другая информация загружаются автоматически из баз данных ГИБДД и личного кабинета на «Госуслугах». При необходимости их можно ввести вручную.

Европротокол

Функционал приложения для водителей пока что ограничен, но с каждым годом расширяется благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». Уже сейчас сервис позволяет составлять извещения о ДТП в электронном виде — европротоколы. Это быстрый способ оформить аварию без вызова ГИБДД и получить компенсацию от страховой компании, не посещая её. Заполненный в приложении «Госуслуги Авто» европротокол имеет такую же юридическую силу, как и оформленный на бумаге.

При каких условиях можно оформить электронный европротокол:

люди не пострадали;

участвовали только два транспортных средства;

у обоих водителей есть полис ОСАГО;

у обоих есть учётная запись «Госуслуг»;

не пострадало имущество третьих лиц;

не повреждена инфраструктура, например, ограждения, столбы.

Документ оформляется в приложении «Госуслуги Авто» на одном или двух устройствах, что быстрее и удобнее. Сперва нужно убедиться, что условия для создания европротокола соблюдены, и вызов ГАИ не требуется. Зайти в приложение, ввести нужную информацию о себе и проверить её, обменяться данными о полисах ОСАГО, указать время, место ДТП и сфотографировать расположение автомобилей. Только после этого их можно убрать с проезжей части. Также потребуется нарисовать схему ДТП и сфотографировать её через приложение, после чего останется дождаться уведомления с номером регистрации происшествия.

Особое внимание стоит уделять фотофиксации повреждений, так как это поможет увеличить сумму страховой выплаты - до 400 000 рублей, если у участников происшествия нет разногласий. Через приложение «Госуслуги Авто» рекомендуется сделать 3 фото с разных ракурсов — на них должны быть видны повреждения, номера авто, их расположение по отношению друг к другу, дорожной разметке, знакам, светофорам, домам и другим строениям. Если порча имущества малозаметна, нужно сделать дополнительные снимки с разных ракурсов и указать рукой на место урона. Также должны быть зафиксированы госномер или VIN, если знак утерян или деформирован. После завершения фотофиксации снимки нельзя будет добавить или удалить.

При оформлении электронного европротокола посещать офис страховой компании не требуется — извещение о ДТП поступит туда автоматически. Подать заявление для получения денег или направления на ремонт после ДТП тоже можно онлайн.

Оплата госпошлин и штрафов

Довольно удобны «Госуслуги» для проверки разного рода начислений и их оплаты. В приложении для автомобилистов есть только раздел «Штрафы», где можно оплачивать и обжаловать взыскания (для того чтобы информация об их наличии поступала автоматически, необходимо подключить уведомления, как и на едином портале).

Напомним, на оплату некоторых штрафов доступна скидка 50%. К примеру, за управление автомобилем, который не зарегистрирован в ГИБДД, незаконную установку знака «Инвалид», езду в период лишения прав, переход дороги в неположенном месте, отсутствие полиса ОСАГО, превышение скорости или выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, разговор по телефону во время движения. Также на послабления могут рассчитывать водители и пассажиры, которые не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Скидка не положена в следующих случаях:

Вождение в состоянии опьянения;

Отказ от медицинского освидетельствования;

Повторные нарушения: превышение скорости, выезд на красный свет или встречную полосу;

Повторное управление транспортным средством, которое зарегистрировано в ненадлежащем порядке;

Причинение вреда здоровью из-за ДТП.

*Полный список исключений перечислен в части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ.

Для оплаты штрафа достаточно зайти на портал «Госуслуг» или в дочернее приложение для водителей и проверить наличие задолженности. Если применяется скидка, её посчитают сразу, оплату следует произвести в течение 20 дней с момента наложения взыскания любым удобным способом.

К сожалению, с 1 января 2023 года перестала действовать скидка в размере 30% при уплате госпошлин через портал госуслуг, которые актуальны для многих автовладельцев. Сбор за получение или замену водительских прав, регистрацию транспортного средства и прочие государственные услуги по-прежнему можно оплачивать, не выходя из дома, но уже по полной стоимости.

Еще одна полезная «денежная функция» портала — оплата транспортного налога. Для этого понадобится номер уникального идентификатора начислений (УИН), либо подключить налоговые уведомления.

Получение и замена водительских прав

Ряд сервисов связан непосредственно с водительскими удостоверениями. Для новичков, которые получают права впервые, предусмотрен следующий алгоритм. Тем, кто сдаёт экзамен вместе с автошколой, делать ничего не нужно — весь процесс организует её представитель. Желающие записаться на экзамен самостоятельно (например, в случае повторной попытки) могут выбрать любое время и подразделение ГИБДД — даже если оно находится в другом регионе (однако в таком случае придётся дождаться подтверждения из автошколы, что может значительно увеличить время рассмотрения заявления). Для записи на проверку документов понадобятся паспорт РФ, медсправка, действительная на момент экзамена, документ о прохождении обучения и письменное согласие законных представителей — для несовершеннолетних.

После оплаты госпошлины (2 000 рублей) нужно будет явиться на приём в ГИБДД с оригиналами документов. Инспектор проверит их и назначит дату и время экзамена. После его успешной сдачи вас запишут на получение прав. Забрать удостоверение можно в любой срок после экзамена, но затягивать не рекомендуется: в случае утери или случайного уничтожения экзаменационного листа восстановить результаты будет сложно. Перед получением прав в подразделении ГИБДД вас сфотографируют, а затем оформят и выдадут готовое водительское удостоверение. Оно будет действовать 10 лет.

Подать заявление на замену по истечению срока действия карточки или по другой причине (например, изменение персональных данных) также можно через «Госуслуги». Получить новое удостоверение можно в любом регионе, независимо от постоянной регистрации или места выдачи прав.

Сдавать экзамены, чтобы поменять права, не нужно. При этом неважно, как давно недействительны старые права.

Порядок замены прав такой:

1. Подайте заявление на «Госуслугах», подготовьте необходимые документы — понадобится ввести их данные.

2. Выберите дату и время приёма в ГИБДД.

3. Оплатите госпошлину — 2 000 ₽:

4. В назначенный день посетите подразделение ГИБДД с документами. Сотрудники проверят их, сфотографируют вас и выдадут новые права.

«Портал очень упрощает жизнь автовладельцам, пользовалась им уже неоднократно именно в части замены водительского удостоверения. Сначала записывалась на экзамен для получения дополнительной категории, после меняла водительскую карточку в связи со сменой фамилии. Всё удобно и просто: большую часть полей «Госуслуги» заполняют сами на основании ранее занесённых данных, потом остаётся прийти в назначенный час в ГИБДД — никаких очередей и ожидания, максимум 10 минут — фото, ламинация, и карточка уже на руках», - оценила цифровые возможности псковская автоледи Анна.

Портал госуслуг предоставляет автомобилистам гораздо больше возможностей, чем описано выше — например, один из блоков связан с процессом продажи транспортных средств, который тоже перешёл в онлайн-формат. Пользу современных сервисов отмечают многие водители, жизнь которых так или иначе сопряжена с необходимостью прохождения административных процедур. Раньше для того, чтобы просто поменять права, зачастую приходилось занимать очередь у здания ГАИ чуть ли не с 4-5 утра. Теперь, когда всё переходит на «цифру», требуется лишь кратковременный визит в нужное ведомство. Цифровизация документооборота между гражданами и представителями властей, безусловно, выгодна обеим сторонам в целях экономии времени и избежания бумажной волокиты. Хочется верить, что в обозримом будущем бумажки вовсе исчезнут из жизни российских водителей, как, впрочем, и пешеходов.

Ульяна Лаблюк