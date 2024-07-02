АвтоМир / За рулём

В Госдуме предлагают ввести квоты на продажу бензина в России

Ввести квоты на продажу бензина в РФ предлагают в Госдуме. С таким предложением в адрес вице-премьера Александра Новака обратился вице-спикер нижней палаты, член совета парламента Борис Чернышов.

«В целях стабилизации внутреннего топливного рынка, снижения цен на АЗС и обеспечения устойчивого снабжения стратегически важных отраслей экономики бензином и дизельным топливом предлагаю рассмотреть возможность введения механизма квотирования торговли этими видами топлива на внутреннем рынке», — говорится в письме.

Для реализации этого механизма необходимо учредить правительственную комиссию, которая будет заниматься ежеквартальной разработкой квот на поставки дизтоплива и бензина на внутренний рынок. Для компаний, не выполняющих установленные нормативы, предлагается ввести штрафные меры.

«Когда растет стоимость топлива на иностранных рынках, то, по понятным причинам, российским производителям становится выгодней продавать максимум своих запасов за рубеж. Это, в свою очередь, провоцирует дефицит на внутреннем рынке, который в большей степени регулируется государством. Но такой механизм совершенно не годится, потому что ставит наших потребителей в положение второго сорта по отношению к иностранным потребителям», — заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, главным приоритетом должен стать российский потребитель, для этого нужно ввести механизм который заставит компании наполнять внутренний рынок, пишут «Известия».

«В 2023 году правительство повышало норматив продажи бензина на бирже до 13% от объема производства. Возможно, сейчас его стоит повысить до 20%», — полагает депутат.