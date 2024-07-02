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Водитель автомобиля Jetour попался на нетрезвом вождении в Островском районе

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили полицейские в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 12 августа на 46-м километре автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров для проверки был остановлен автомобиль Jetour. За рулем машины был нетрезвый молодой человек 1987 года рождения. Автомобиль изъяли.

Все обстоятельства произошедшего уточняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.