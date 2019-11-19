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Духовник патриарха Кирилла возглавит завтра Божественную литургию в Троицком соборе

Во вторник, 26 ноября, Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Пскова возглавит схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Начало Божественной литургии - в 9.00.

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин) - священнослужитель Русской православной церкви, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник патриарха Московского Кирилла.

Пострижен в монашество в 1966 году с именем Илиан в честь одного из сорока мучеников Севастийских. Нес свое служение в разных храмах Ленинградской епархии.

С 1966 по 1976 год провел в Псково-Печерском монастыре, а под влиянием прочтения книги о Силуане Афонском принял решение о поступлении в Пантелеимонов монастырь на Афоне.

3 марта 1976 года определением Священного синода был направлен нести иноческое послушание на Афоне. Проживал в Старом Русике, исполнял обязанности духовника Пантелеимонова монастыря.

В 1989 году был призван в Россию и направлен в качестве духовника в восстанавливаемую Оптину пустынь. Настоятелем обители архимандритом Евлогием (Смирновым) был пострижен в великую схиму с именем Илий (в честь одного из мучеников Севастийских).

После Поместного собора 2009 года был избран духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии - новоизбранного патриарха Кирилла.

4 апреля 2010 года на Пасху в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве патриархом Кириллом был возведён в сан схиархимандрита.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина № 479 от 4 октября 2019 года схиархимандрит Илий (Ноздрин) награжден орденом Почета.