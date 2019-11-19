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Сотни псковичей посетили Троицкий собор в Сочельник и Крещение Господне

В Сочельник и праздник Крещения Господня, который является одним из самых почитаемых у православных верующих, Свято-Троицкий кафедральный собор посетили сотни псковичей. Многие приходили на праздники семьями.

В крещенский Сочельник, 18 января, в соборе Псковского Кремля были совершены Божественная литургия и чин Великого освящения воды, которые возглавил настоятель собора иеромонах Алексий (Годлевский) в сослужении иерея Антония Рехлова, иерея Антония Савченко, иерея Антония Афанасьева, иеромонаха Анастасия (Байкова), диакона Александра Короплясова, диакона Александра Сергиенко, диакона Антония Кармазина. После освящения воды был совершено славление.

Богослужение украсил хор собора под управлением Натальи Гострой.

19 января, в Крещение, в Троицком соборе Псковского Кремля были две Божественных литургии, затем - чин Великого освящения воды. Раннюю Божественную литургию совершили иерей Антоний Савченко и диакон Антоний Кармазин. Таинство исповеди совершал протоиерей Алексий Воронюк.

Позднюю Божественную литургию свт. Василия Великого и чин Великого освящения воды возглавил настоятель собора иеромонах Алексий (Годлевский) в сослужении иерея Артемия Лутченко, иерея Антония Рехлова, иерея Антония Афанасьева, иеромонаха Анастасия (Байкова), диакона Александра Короплясова, диакона Александра Сергиенко.

Проповедь перед причастием произнес иерей Антоний Афанасьев.

Богослужение украсил хор собора под управлением Любови Быковой и молодежный хор под управлением Надежды Цыгановой.

Раздача крещенской воды осуществлялась в течение двух дней, 18 и 19 января. Псковичи и гости города не упустили возможности запастись освященной водой впрок. Напомним, Крещенскую воду принято потреблять каждый день утром натощак вместе с просфорой или артосом, прочитав наперед молитву.

Клирики Троицкого собора поздравили псковичей и гостей города с великим праздником и пожелали всем помощи Божией в трудах, душевного мира и спокойствия, радости и вдохновения.