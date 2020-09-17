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Церковь / События

Храм в Крестах отмечает престольный праздник

30.09.2020 13:09|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 30 сентября, в день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии храм в Крестах отмечает престольный праздник.

Работа по возведению этой церкви началась в Пскове в 2008 году. Был создан Попечительский совет, в который вошли инициативные и уважаемые люди Псковщины, проведены заседания, утвержден и разработан окончательный проект храма. В сентябре 2008 года был установлен Поклонный крест и первый закладной камень.

30 сентября 2008 года, ровно в полдень, митрополит Псковский и Великолукский Евсевий отслужил праздничный молебен в честь Веры, Надежды, Любови и Софии и освятил место будущего храма.

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Храм изначально задумывался как народная стройка: средства на его возведение собирали, что называется, всем миром. Так, в 2010 и 2011 годах, во время проведения Всероссийской Масленицы в Пскове, внимание псковичей и гостей города к проекту привлекла благотворительная акция «Блинные рекорды милосердия».

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Сделав любое пожертвование, участники выпекали блины и продавали их на импровизированном аукционе, а все собранные средства поступили после на строительство храма. В этой всенародной акции друг друга у плиты на смену друг другу приходили дети с родителями, молодожены, бабушки с внуками, преподаватели со студентами, а также известные артисты, художники и певцы: Марина Неелова, Митя Шагин, Ксения Раппопорт, Сергей Мигицко, Наталья Суркова, Вячеслав Бутусов, Иван Краско, Дмитрий Месхиев, Александр Стройло и многие другие. В «Блинных рекордах милосердия» принимали участие и известные политики, так, два года подряд, румяные блинчики, испеченные губернатором Псковской области Андреем Турчаком, также выставлялись на «блинном аукционе».

Важным направлением работы по привлечению средств на строительство храма стало и проведение благотворительных концертов. В частности, в рамках фестиваля «Щедрая Масленица» в 2011 году состоялся сольный акустический концерт Вячеслава Бутусова, концерт классической музыки Сергея Стадлера и фортепианный вечер Вадима Пальмова. Все средства от продажи билетов стали вкладом в строительство храма Веры, Надежды, Любови и Софии в Пскове.

Программа благотворительных концертов продолжилась творческой встречей-концертом с актером Евгением Дятловым в конце мая, а в первый месяц лета 2011 года Заслуженный артист России Юрий Гальцев пригласил псковичей на творческий вечер «Июньский вечерок».

Важным событием проекта возведения храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии стал крестный ход «За Русь Великую и Веру Православную», проходивший с 1 мая по 15 июня 2011 года по территориям Тверской, Псковской, Новгородской, Санкт-Петербургской и Ладожской, Вологодской и Ярославской епархии. В Пскове крестный ход прошел и на территории возводимой святыни, во время чего строящемуся храму был передан список чудотворной иконы Теребенской Божией матери.

В целях сбора средств и сокращения сроков возведения храма, а также привлечения внимания общественности к проекту и православным духовным ценностям 30 мая 2011 года положено начало благотворительной акции «Именной кирпич в стену храма».

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Во время проведения акции всем желающим была предоставлена возможность внести свой посильный, личный вклад в благородное дело - возведение в Пскове храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, приобретя именной кирпич и подписав его своим именем или именами родных, близких, усопших. Эти кирпичи были заложены впоследствии в стены строящегося храма, а имена владельцев - внесены в список для церковного поминовения благотворителей.

На период с 30 мая по 30 июня 2011 года в акции приняли участие 215 человек, и обычные кирпичи, находящиеся на поддонах рядом с домиком стали «именными». Самым главным моментом акции стала предоставленная возможность каждому псковичу, жителю области и гостю города внести свой личный, посильный вклад в общее дело - возведение в Пскове храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии.

В домик акции, расположенный между выставочным залом Псковского отделения Союза художников России (ул. Ленина, 1) и ПГПУ им. С. М. Кирова приходили совершенно разные люди, вносили добровольные пожертвования и подписывали кирпичи именами родных, близких, усопших. Многие из участников акции оставляли на именных кирпичах добрые пожелания проекту возведения в Пскове храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, интересовались ходом строительства, задавали вопросы о проекте будущей святыни. На протяжении всего месяца в домике акции «Именной кирпич - в стену храма» дежурили волонтеры из числа псковских студентов. Именно они помогали подписывать кирпичи, выдавали сертификаты участникам и рассказывали о промежуточных итогах строительства.

К июлю 2011 года участниками акции «Именной кирпич в стену храма» стали уже 449 человек. За полтора месяца участие в акции приняли как псковичи и жители области, так и гости Пскова, которые, помимо важных имен, оставляли на кирпичах названия своих родных городов. Так, на именных кирпичах появились надписи - Мурманск, Липецк, Северодвинск, Санкт-Петербург, Луга, Москва, Гатчина и многие другие.

Но, несомненно, главными участниками акции стали псковичи, осознающие свою силу, заключавшуюся в единстве ради благого дела - возведения в Пскове храма. Домик-часовню акции посетили и именитые гости - заслуженный артист России Юрий Гальцев, участник программы благотворительных концертов в поддержку строительства храма, Валентин Курбатов, писатель, критик, член правления Союза писателей России и Вера Ковалева, ветеран Великой Отечественной войны. Юрий Гальцев оставил запись в книге для гостей с пожеланием удачи проекту, Валентин Курбатов рассказал сопровождавшей его внучке о житии святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, а Вера Ковалева сопроводила свое участие в акции словами: «Это мой вклад в строительство храма».

4 августа 2011 года в основание алтаря строящегося в Пскове храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Крестах поместили закладной камень и капсулу с посланием потомкам. В торжественном мероприятии по закладке храма приняли участие митрополит Псковский и Великолукский Евсевий, губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава администрации города Пскова Петр Слепченко, заведующий отделом Института истории материальной культуры РАН, заместитель председателя регионального Общественного совета по культурному наследию доктор исторических наук Анатолий Кирпичников, председатель попечительского совета храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Игорь Гаврюшкин, представители Псковского казачьего округа Международного Союза общественных объединений «Всевеликое Войско Донское», благотворители и меценаты, священнослужители, представители культурной общественности, жители города Пскова.

Как сказал тогда владыка Евсевий, «Псков - один из редких городов, который украшен святыми храмами. Надеюсь, что храм станет еще одним украшением. Наши предки смотрели на строительство храмов - как на дело жизни. Это наше доброе дело сердца и души». «У нас сегодня необыкновенный день. Мы собрались для того, чтобы заложить камень и освятить место под строительство будущего храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Пусть этот храм станет украшением Пскова, а воздвигнутый здесь крест - символом возрождения и спасения».

«Мы сделали большое дело. Мы несколько раз приступали к этому проекту, и каждый раз что-то мешало, не давало начать строительство. Уверен, что сегодняшнее благословение владыки позволит возвести храм в максимально короткие сроки», - сказал Андрей Турчак. Он подчеркнул, что участвует в этой церемонии не как губернатор, а как один из участников народного проекта, потому как храм строится всем миром.

8 августа 2011 года был подписан юбилейный тысячный кирпич во время благотворительной акции «Именной кирпич - в стену храма». Его подписал тогдашний глава администрации Пскова Петр Слепченко, член Попечительского совета возводимой святыни. В книге пожеланий гость оставил запись: «Дорогие псковичи, все, кто участвует в строительстве храма! Это очень хорошее дело, и, дай Бог, мы все его осилим, и через год новый храм появится на въезде в Великий Псков. Спасибо и Бог в помощь».

4 июля 2012 года митрополит Евсевий возглавил торжество освящения колоколов и крестов на купола храма. По окончании богослужения на храм был поднят главный купол. А 30 сентября этого же года состоялось освящение храма Веры, Надежды, Любови и Софии в Пскове.

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Сегодня храм живет насыщенной жизнью: здесь регулярно проводятся богослужения, работает воскресная школа.

В подготовке материала использованы материалы пресс-службы Псковской епархии.

Теги: #праздник #храм
Источник: Псковская Лента Новостей
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