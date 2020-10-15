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В Пскове на выставке церковного искусства представлена редкая книга ручной работы

В Пскове на выставке современного церковного искусства представлена редкая книга ручной работы «Евангелие от Марка». Как сообщила Псковской Ленте Новостей участник выставки и оформитель Аполлинария Мишина, книга написана и раскрашена вручную.

«Евангелие от Марка» содержит 104 цветные иллюстрации, при оформлении использовано натуральное золото. Издание существует в 11 экземплярах и является высоким образцом современного церковного искусства.

Аполлинария Мишина и ее супруг Иван живут в Санкт-Петербурге, но связаны с Псковом. Иконописец и издатель Иван Иванов - внук псковского писателя и ветерана Михаила Иванова, его работы тоже представлены на выставке.

«Духовные корни наших работ - это искусство Русского Севера, в том числе псковской школы. Мы с Иваном очень рады участвовать в художественной жизни родной земли», - рассказала Аполлинария Мишина.