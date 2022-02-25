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День православной книги отмечают в России 14 марта

День православной книги отмечается в России 14 марта. Священный Синод Русской православной церкви учередил этот праздник 25 декабря 2009 года. Инициаторами создания праздника выступила Белгородская и Староскольская епархия, в которой отмечали праздник еще до официального утверждения.

В качестве даты праздника выбрали 14 марта – день выхода в свет в 1564 году первой русской печатной книги «Апостол» Ивана Федорова. По старому стилю – это 1 марта, по новому – 10 марта. При этом несовпадение дат православного календаря и светского связано с тем, что по церковному летоисчислению при переводе дат со старого стиля на новый всегда прибавляется 13 дней, вне зависимости от века, когда произошло событие, пишет calend.ru.

Традиционно 14 марта проходят выставки и чтения духовной литературы, лекции по православной культуре, конференции, посвященных истории книгопечатания на Руси, вопросам распространения православной литературы в обществе.

Также организуются книжные ярмарки, вечера встреч с литераторами и представителями РПЦ, концерты духовной музыки, акции по сбору и передаче православной литературы в городские и районные библиотеки, социальные и учебные заведения. Организация мероприятий проходит силами местных епархий, при поддержке федеральных и региональных органов власти, как на территории России, так и за рубежом для православной паствы.

Задачи проведения праздника многогранны. Помимо привлечения внимания к православной литературе как таковой, решаются и другие значимые вопросы, которые носят и религиозный, и общественно-государственный характер.