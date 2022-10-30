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Псковичи смогут обсудить построение семейной карьеры с психологом

Встреча с доцентом кафедры возрастной психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктором психологических наук Еленой Захаровой пройдёт в Доме причта Троицкого собора в Пскове в рамках проекта «Формула семьи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

На встрече будет обсуждаться проблема отношения современной молодёжи к семейной жизни. Ценностным ориентиром в современном мире стали возможность самореализации, достижения успеха, получения социального признания. Традиционно такая возможность рассматривается в рамках профессиональной деятельности.

Псковичам предлагают поговорить о том, как можно преодолеть это ограничение. Возможно ли реализовать названные стремления в семейной сфере? Возможно ли говорить о построении семейной карьеры?

Кроме того, в рамках встречи запланированы просмотр и обсуждение фильма «Русалки», снятого в США в 1990 году. Псковичи смогут просмотреть фильм, поднимающий вопросы взаимодействия с ребёнком, отношения к нему. Художественное произведение помогает понять свою позицию по отношению к тому, как строить свою жизнь с ребёнком. В беседе, сопровождающей просмотр фильма, можно будет получить разъяснения по поводу конкретной имеющейся позиции.

Вход на мероприятие свободный. Встречи пройдут 4 ноября в 18:00 и 5 ноября в 11:00.

Возрастное ограничение 16+.