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Митрополит Тихон прочел стихотворение «Умом Россию не понять…» в эфире Первого канала

Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) поучаствовал в проекте «Слово классика». Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печрского монастыря.

Видео: Первый канал

Он прочел стихотворение Фёдора Тютчева «Умом Россию не понять…», написанное в 1866 году.

«Слово классика» – совместный проект Министерства культуры России и Первого канала. В рамках проекта перед зрителями с отрывками из сочинений классиков отечественной литературы выступают российские политики и деятели культуры. Зрители могут услышать цитаты из произведений прошлых эпох, отражающих историческую преемственность событий.