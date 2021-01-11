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Около 15 тысяч тестов на антитела к COVID-19 передал митрополит Тихон администрации Псковской области

Около 15 тысяч экспресс-тестов на наличие антител к коронавирусу COVID-19 смогут провести сотрудники медицинских и социальных учреждений Псковской области для своих воспитанников и сотрудников. Сегодня, 17 января, митрополит Псковский и Порховский Тихон передал тесты SARS-CoV-2 Antibody Test (IgG/IgM) представителям администрации Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе епархии, тесты предназначены для определения иммуноглобулинов IgM и IgG у воспитанников и сотрудников социальных учреждений (дома престарелых, детские дома и интернаты), а также в учреждениях здравоохранения.

Тест-система SARS-CoV-2 Antibody Test (colloidal gold immunochromatography) для экспресс-анализа антител к коронавирусу иммунохроматографическим методом предназначена для качественного определения содержания антител против SARS-CoV-2 в клинических образцах (сыворотка, плазма, цельная кровь).

Результаты тестирования должны быть всесторонне оценены врачом в сочетании с другой клинической информацией и не должны использоваться в качестве единственного критерия.

Проведение тестирования поможет правильно оценить эпидемиологическую ситуацию в учреждениях на предмет заболеваемости COVID-19 и наличия иммунитета к этой болезни.