Церковь / Новости епархии

В пещерах Псково-Печерского монастыря впервые провели 3D-сканирование

Новые открытия сделали реставраторы при обследовании «Богом зданных пещер» Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Но пока у специалистов больше вопросов, чем ответов. Впервые проводилось 3D-сканирование внутри пещер. Выявлены неизвестные ранее объемы, закрытые еще в древности ниши, недоступные для осмотра. Не все результаты обследований будут опубликованы, поскольку в монастыре есть свои сакральные территории. Уже можно говорить об обнаружении трех керамид, которые не были известны ранее. Они были скрыты в песке при металлической лестнице Старого кладбища», - говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что эти керамиды не значатся в реестре 1960-х годов, который составляли псковские архитекторы Михаил Семенов и Вера Лебедева. В настоящее время работы ведутся под руководством архитектора-реставратора из Санкт-Петербурга Михаила Фриновского.