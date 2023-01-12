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В Псково-Печерском монастыре меняют подземные коммуникации методом горизонтального бурения

В Псково-Печерском монастыре продолжается замена подземных коммуникаций методом горизонтального бурения. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия»

«Это одна из самых современных технологий, признанная во всем мире. Работы не требуют выкапывания траншей, оставляют сохранными значительные участки поверхность земли. Работы выполняются с применением профессионального бурового инструмента со специальным локатором. На экране локатора специалист-оператор видит все движения бура под землей», – отметили в АНО.

Реставраторы также отметили преимущества метода горизонтального направленного бурения:

сохраняется целостность культурного слоя. Не подвергаются угрозе фундамены архитектурных сооружений, являющиеся памятниками истории и культуры,

после проведения работ не требуется восстановление ландшафта, дорожного покрытия,

экономятся средства на масштабные земляные работы,

исключается риск повреждения объектов, находящихся под землей,

появляется возможность проложить коммуникации там, где сделать это открытым способом невозможно.