В Псково-Печерском монастыре меняют подземные коммуникации методом горизонтального бурения

В Псково-Печерском монастыре продолжается замена подземных коммуникаций методом горизонтального бурения. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия»
«Это одна из самых современных технологий, признанная во всем мире. Работы не требуют выкапывания траншей, оставляют сохранными значительные участки поверхность земли. Работы выполняются с применением профессионального бурового инструмента со специальным локатором. На экране локатора специалист-оператор видит все движения бура под землей», – отметили в АНО.
Реставраторы также отметили преимущества метода горизонтального направленного бурения: