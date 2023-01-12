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Церковь / Новости епархии

В Псково-Печерском монастыре меняют подземные коммуникации методом горизонтального бурения

18.01.2023 08:08|ПсковКомментариев: 0

В Псково-Печерском монастыре продолжается замена подземных коммуникаций методом горизонтального бурения.  Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия»

«Это одна из самых современных технологий, признанная во всем мире. Работы не требуют выкапывания траншей, оставляют сохранными значительные участки поверхность земли. Работы выполняются с применением профессионального бурового инструмента со специальным локатором. На экране локатора специалист-оператор видит все движения бура под землей», – отметили в АНО.

Реставраторы также отметили преимущества метода горизонтального направленного бурения:

  • сохраняется целостность культурного слоя. Не подвергаются угрозе фундамены архитектурных сооружений, являющиеся памятниками истории и культуры, 
  • после проведения работ не требуется восстановление ландшафта, дорожного покрытия, 
  • экономятся средства на масштабные земляные работы,
  • исключается риск повреждения  объектов, находящихся под землей, 
  • появляется возможность проложить коммуникации там, где сделать это открытым способом невозможно.

Теги: #Псково-Печерский монастырь #реставраторы
Источник: Псковская Лента Новостей
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