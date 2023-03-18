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Специалисты рассказали о ходе реставрации зданий Псково-Печерского монастыря

Уникальные памятники из архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря Ризница (XVI-XVII веков), Сретенская церковь (XIX века), Благовещенская церковь (1541 года) сейчас реставрируются специалистами АНО «Возрождение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили реставраторы.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Древние постройки объединены фундаментами и подклетами, имеют переходы из одного здания в другое.

Реставраторы рассказали, что все три объекта находятся в зоне скопления осадков и грунтовых вод. Столетия основания построек подвергались воздействию высокой влажности. Выявлена значительная деструкция кладки стен.

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Специалисты занимаются водоотведением, гидроизоляцией и укреплением фундаментов.

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Комплексно проводятся штукатурные, кровельные работы. Предусмотрена замена полов и оконных заполнений. В Благовещенской церкви будут построены хоры.