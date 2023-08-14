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Деревья и кустарники высаживают в Псково-Печерском монастыре

Деревья, цветы и кустарники высаживают в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Фото здесь и далее: Мария Шадрина / Псково-Печерский монастырь

«Сейчас в монастыре и в городе Печоры ведутся активные работы по подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы. В этом году исполняется 550 лет с момента освящения Успенского храма. Реставрируются не только здания, но и благоустраивается территория, высаживается множество деревьев, кустарников и цветов», - рассказали в монастыре.

Ранее сообщалось, что псковичам предлагают принять участие в создании цветочной дорожки в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.