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Церковь / Новости епархии

Деревья и кустарники высаживают в Псково-Печерском монастыре

15.08.2023 07:36|ПсковКомментариев: 0

Деревья, цветы и кустарники высаживают в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Фото здесь и далее: Мария Шадрина / Псково-Печерский монастырь 

«Сейчас в монастыре и в городе Печоры ведутся активные работы по подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы. В этом году исполняется 550 лет с момента освящения Успенского храма. Реставрируются не только здания, но и благоустраивается территория, высаживается множество деревьев, кустарников и цветов», - рассказали в монастыре. 

 

Ранее сообщалось, что псковичам предлагают принять участие в создании цветочной дорожки в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Теги: #Псково-Печерский монастырь #цветы #деревья
Источник: Псковская Лента Новостей
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