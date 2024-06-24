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Митрополит Арсений посетил строящийся храм святых страстотерпцев цесаревича Алексия и праведного врача Евгения Боткина

Митрополит Псковский и Порховский Арсений в сопровождении настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонаха Алексия (Годлевского) посетил строящийся храм святых страстотерпцев цесаревича Алексия и праведного врача Евгения Боткина, где проинспектировал ход строительства 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Строительство храма в честь святых страстотерпцев цесаревича Алексия и лейб-медика семьи императора Николая II праведного Евгения Боткина началось в 2023 году по инициативе коллектива Псковской областной инфекционной клинической больницы и главного врача Анастасии Повторейко.

12 мая 2024 года, в Неделю Фомину, митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил чин на основание храма, после чего начались работы по его возведению. Завершение строительства запланировано на лето 2025 года.