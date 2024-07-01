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Ремонтные работы начались в дедовичском храме Боголюбской иконы Божией Матери

Ремонтные работы начались в храме Боголюбской иконы Божией Матери в поселке Дедовичи. Об этом Псковская епархия сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Псковская епархия / Telegram

Силами прихожан и неравнодушных верующих проводится реконструкция паперти с колокольней, которая находится в аварийном состоянии. В ходе ремонтных работ планируется перестелить пол в алтаре, утеплить стены храма и чердачного помещения, а также покрасить стены. Закупка строительных материалов ведется на добровольные пожертвования.

«Приход приглашает всех желающих принять участие в благом деле созидания благолепия Дома Божия», - отметили в епархии.

Пожертвования с пометкой «на ремонт храма» можно направить на счёт Боголюбского прихода в Сбербанке:

ИНН: 6004004455;

Расчётный счёт: 40703810051000000087;

ПАО СБЕРБАНК ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8630;

БИК банка: 045805602.