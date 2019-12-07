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РПЦ изменила правила крещения детей

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.

Родители могут на свое усмотрение выбрать ребенку имя святого, почитаемое в любой православной церкви. Также можно взять созвучное своему имя, если нет аналога. Однако в РПЦ рекомендуют выбирать максимально похожее на гражданское, прописанное в паспорте имя. Имена иностранных святых теперь тоже не под запретом.

Ранее в декабре Митрополит Волоколамский Иларион предостерег россиян от кредитов, которые они не смогут вернуть.