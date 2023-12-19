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Митрополит Тихон презентовал новую книгу «Гибель империи. Российский урок» в Печорах

Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон презентовал новую книгу «Гибель империи. Российский урок» в Печорах сегодня, 25 декабря, передает корреспондент «МК в Пскове».

В книге рассказывается о событиях российской истории февраля 1917 года и свержению монархии в России. Митрополит Тихон при написании труда использовал более 300 архивных и научных источников. Он проанализировал экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества.

Первый экземпляр книги митрополит торжественно преподнёс игумену Псково-Печерского монастыря, митрополиту Псковскому и Порховскому Арсению.

Кроме того, в марте 2018 года на телеэкраны вышел 18-серийный документально-публицистический фильм авторства митрополита Тихона с аналогичным названием. Еще до официальной презентации книги к ней был замечен общественный интерес, библиотеки подавали заявки на получение экземпляра.

Добавим, книга «Гибель империи. Российский урок» стала двенадцатой, вышедшей под авторством митрополита Тихона. Самым известным его произведением стал сборник рассказов «Несвятые святые», тираж которой сегодня исчисляется миллионами. В первые три месяца 2023 года, по данным Книжной палаты, митрополит Тихон считался самым издаваемым автором книг на российском рынке.

Напомним, впервые презентацию своего труда митрополит Тихон провел 7 декабря в Симферополе, в студии телеканала «Крым 24». Планируется, что первый тираж книги составит 50 тысяч экземпляров. Приобрести ее можно будет в книжных магазинах и церковных лавках, а также на маркетплейсах.