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У православных наступил крещенский сочельник

Русская Православная церковь отмечает день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник 18 января. Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Иоанново Крещение было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста, пишет calend.ru.

Как и в рождественский сочельник, накануне Крещения постятся до первой звезды, но дальнейшая трапеза должна быть гораздо скромнее, чем в канун Рождества. Не случайно ее называли «голодной кутьей».

Кроме того, до трапезы необходимо было провести у себя дома генеральную уборку, выметая грязь даже из самых дальних углов. Так как канун Богоявления считался временем особого разгула нечистой силы, в это время люди шли в церковь и освященной там водой окропляли жилые помещения, людей и домашних животных.

Напомним, 11 купелей оборудуют в Псковской области для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно состоится в ночь с 18 на 19 января.