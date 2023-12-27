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Архиепископ Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжественных богослужениях в Крыму

Архиепископ Псковский и Порховский Матфей 28 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, в день памяти святого равноапостольного и великого князя Владимира, принял участие в торжественных богослужениях в Свято-Владимирском Херсонесском мужском монастыре в Севастополе. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии, здесь прошли торжества по случаю престольного праздника в обители и открытия музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

Фотографии Владимира Ходакова

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, праздничное богослужение в Херсонесе возглавил постоянный член Священного Синода Русской православной церкви Высокопреосвященнейший Никандр, митрополит Наро-Фоминский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Симферопольский и Крымский Тихон; архиепископ Псковский и Порховский Матфей; сонм Архиереев и духовенства Русской православной церкви.

Перед началом божественной литургии 12 архиереев и более 100 священнослужителей прошли торжественным крестным ходом по территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», от музея Христианства до Свято-Владимирского собора мужского монастыря в Херсонесе Таврическом.

Далее состоялся чин малого освящения Свято-Владимирского собора. После этого была совершена архиерейская божественная литургия. На сугубой ектении были вознесены особые прошения и прочитана молитва о Святой Руси.

С проповедью к молящимся на запричастном стихе обратился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Напомним, архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии. Митрополит Арсений покинул Псковскую область, и стал преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кафедру в Псковской области он возглавлял менее года, с 11 октября 2023 года.