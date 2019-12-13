Посетить святыни Пскова и Псковской земли в январе приглашает экскурсионный центр «Троицкий». РАСПИСАНИЕ

В январе экскурсионный центр «Троицкий», ведущий свою работу при Свято-Троицком кафедральном соборе, приглашает псковичей и гостей города на увлекательные экскурсии по святыням Пскова и его окрестностей.
Расписание поездок:
11 января - Выбуты - Изборск
12, 18 и 25 января - Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
19 января - Святое Богоявление. Крещение Господне: Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь
В программу каждой паломнической поездки входят транспортное и экскурсионное сопровождение, чаепитие и свежая выпечка.
Адрес: Псков, Кремль, колокольня, 2-й этаж
Записаться в поездку можно по тел.8-921-505-93-05
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