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Посетить святыни Пскова и Псковской земли в январе приглашает экскурсионный центр «Троицкий». РАСПИСАНИЕ

В январе экскурсионный центр «Троицкий», ведущий свою работу при Свято-Троицком кафедральном соборе, приглашает псковичей и гостей города на увлекательные экскурсии по святыням Пскова и его окрестностей.

Расписание поездок:

11 января - Выбуты - Изборск

12, 18 и 25 января - Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

19 января - Святое Богоявление. Крещение Господне: Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь

В программу каждой паломнической поездки входят транспортное и экскурсионное сопровождение, чаепитие и свежая выпечка.

Адрес: Псков, Кремль, колокольня, 2-й этаж

Записаться в поездку можно по тел.8-921-505-93-05

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