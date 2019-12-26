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О значимости волонтерского движения в деле сохранения храмов рассказал митрополит Тихон на совещании епархиальных древлехранителей. ВИДЕО

Фото: pravoslavie.ru

В рамках работы IV направления «Церковь и культура» XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Центральном историческом парке «Россия — моя история» в Москве состоялось совещание епархиальных древлехранителей, представителей епархиальных отделов культуры и архитекторов. Организатором встречи выступил Патриарший совет по культуре.

Как сообщает портал патриархия.ру, совещание открыли председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон и статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

Митрополит Тихон особое внимание участников встречи обратил на работу по сохранению храмов и часовен не только трудами церкви и государства, но и силами волонтерского движения в малонаселенных, заброшенных местах и находящихся в крайне бедственном положении.

«Мы сейчас готовим закон о том, чтобы волонтеры имели право принимать участие не в реставрации, но в консервации объектов. Это очень важно», - отметил Владыка. Как сообщается в видеоматериале православного телеканала «Союз», он также высказал предложение организовать специальные курсы для руководителей таких волонтерских групп с выдачей соответствующих дипломов и юридическим правом получать под проекты реставрации денежные средства. Митрополит Псковский и Порховский напомнил об опыте студенческих отрядов, трудившихся в 70-80-е годы прошлого века на благо родной страны. «Вот воспитание того патриотизма, о котором так часто говорят», - подчеркнул он.

Помимо этого, митрополит Тихон обратил особое внимание на важность составления максимально полного и подробного реестра аварийных и руинированных храмов, находящихся на территории России, а также на подготовку первой конференции «Объекты культурного наследия Русской Православной Церкви. Миссия экскурсовода», которую Патриарший совет по культуре проведет в мае 2020 года. Архиерей отметил высокий уровень сотрудничества между Патриаршим советом по культуре и Министерством культуры в различных областях.

Со своей стороны Алла Манилова подчеркнула, что у Минкультуры и Патриаршего совета по культуре во многом схожие задачи — сохранение национального культурного наследия. Заместитель министра культуры выразила готовность силами Минкультуры организовать семинары повышения квалификации древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры. Также она рассказала о введении правового регулирования деятельности негосударственных музеев (к ним относятся церковные музейные хранилища), предполагающего сохранение в церковной собственности памятников культурного наследия при включении их в Музейный фонд Российской Федерации.

Добавим, что в совещании епархиальных древлехранителей приняли участие свыше 150 священнослужителей и мирян из более чем 70 епархий Русской Православной Церкви, а также представители церковных и светских музеев, органов власти и общественных организаций.

Совещание продолжилось в формате секционных заседаний «Организация экскурсионной деятельности на памятниках культурного наследия Русской Православной Церкви. Церковные музеи и древлехранилища», «Выполнение поручений Святейшего Патриарха Кирилла о составлении епархиального реестра недвижимых церковных памятников, нуждающихся в проведении противоаварийных работ», «Современное состояние храмов и монастырей, поврежденных или разрушенных в годы Великой Отечественной войны».