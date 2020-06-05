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Митрополит Тихон признался, кого считает своим наставником и духовным учителем из светских людей

Митрополит Тихон принял участие в Международном литературно-музыкальном марафоне #почитаемпушкина.

Онлайн-марафон стал завершающим этапом традиционной ежегодной международной акции «Почитаем Пушкина!», в рамках которой в социальных сетях выкладываются видеозаписи чтения стихов Пушкина.

В программе марафона состоялись выступления известных пушкинистов, поэтов, музыкантов и любителей живого русского слова. Прозвучали стихи и романсы А.С. Пушкина на русском и других языках мира.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравил всех участников с Днями Пушкинской поэзии и русской культуры и рассказал о своей авторской литературно-театральной постановке «Пушкин. Метаморфозы», премьера которой состоялась в прошлом году в Михайловском в дни 220-летия поэта. «Совершенно поразительное зрелище - наблюдать за метаморфозами души и ума Александра Сергеевича Пушкина, начиная с известных нам его стихотворений 1815 года и вплоть до его кончины, наблюдать за тем, как менялось его отношение к поэзии, творчеству, от достаточно легкомысленного и веселого до осознания пророческого своего служения, как менялось его отношение к государству - от дерзкого бунтаря до глубокого прекрасного возвышенного государственника, - заметил владыка Тихон. - Очень интересно его отношение к вере, религии, православию: мальчик, который... в лицее отошел от веры... - и к концу жизни православный человек, который причастился перед смертью».

По словам митрополита Тихона, по окончании карантинных мер планируется представление этой постановки псковским школьникам. «Такие метаморфозы проходит почти каждый человек в своей жизни, - объяснил владыка. - Но Пушкин оставил нам хронику этого пути, погружения в мудрость, созерцание. Школьники смогут заглянуть в свое собственное будущее через «наше все» - через Александра Сергеевича».

Митрополит Тихон признался, что из светских людей именно Пушкин стал для него главным учителем в жизни. «Я каждый день поминаю его о упокоении на всех молитвах как своего наставника и духовного учителя», - сказал владыка Тихон.

Добавим, что участники встречи обсудили роль русского языка и, в частности, поэзии Пушкина в развитии мировой литературы, его влияние на формирование нового поколения и современного глобального мышления. Свои приветствия гостям праздника направили директор музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» Нина Жиркова, а также директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев. Потомки А.С. Пушкина Александр Александрович и Мария Александрова Пушкины прочли стихотворения знаменитого предка на французском и нидерландском языках.