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«Российский урок». Споры начинаются. Это - хорошо

Портал РИА Новости опубликовал статью митрополита Псковского и Порховского Тихона, посвященную откликам на созданный им документальный фильм «Гибель империи. Российский урок». Предлагаем ее вашему вниманию.

Иван Владимиров. Сжигание орлов и царских портретов. 1917

Я хотел бы поблагодарить зрителей фильма «Гибель империи. Российский урок» за многочисленные отзывы. Самое важное, что зрителей искренне заинтересовали темы, поднятые в фильме. Есть среди отзывов и критические. Безусловно, таковые еще будут, и в немалом числе, поэтому считаю важным также поблагодарить и за уже высказанную, и за будущую критику и сразу ответить на выдвинутые претензии.

1 апреля на ресурсе «АПН Северо-запад» вышел материал его выпускающего редактора Юрия Нерсесова «Фальшивая империя митрополита Шевкунова – 1».

Автор посвятил моей скромной персоне довольно много бранных эпитетов, и я не вижу смысла отвечать на них. Однако господин Нерсесов осмелился обрушиться с низкой бранью на глубокоуважаемого и любимого моего старшего товарища – замечательного русского писателя Владимира Алексеевича Солоухина. Автор называет его не иначе как «совершеннейшим алкашом», «дегенератом» и «старым прохвостом», который в своих трудах «не брезговал уже совершенным бредом».

Владимир Алексеевич Солоухин

Не буду читать морали господину Нерсесову, но очень сожалею, что он допускает подобные выражения по отношению к человеку, являющемуся драгоценным достоянием русской литературы. Разумеется, в трудах Солоухина присутствовали исторические неточности. Но было бы странно им не появиться, учитывая, что Владимир Алексеевич, не имея доступа к историческим архивам, был своего рода пионером, пытавшимся обрести то самое историческое прошлое России.

Сегодня наши возможности работы с архивами во много крат превышают возможности Владимира Алексеевича, и потому мы можем перейти к содержательной части ответа Ю.А. Нерсесову.

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Господин Нерсесов, в целом не подвергая сомнению успехи Российской империи в сельском хозяйстве, высказывается критически по поводу некоторых приведенных в фильме показателей. Так, он называет лживым утверждение, что в 1913 году урожай зерновых в России был на треть больше, чем урожаи в Соединенных Штатах, Канаде и Аргентине вместе взятых.

Нерсесов пишет:

«Согласно изданному в канун революции “Сборнику статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств”, наша страна в 1913 году собирала 5 356 117 млн. пудов зерновых, а США, Канада и Аргентина 7 923 529 млн. пудов. Это не меньше, а, наоборот, в 1,5 раза больше, чем у нас. Причем США с урожаем 6 352 652 млн. пудов превосходили Россию даже в одиночку».

Здесь мы даже не станем спорить, а просто поясним. Основные зерновые, культивируемые в России в то время, – пшеница, рожь, ячмень и овес. По этим традиционным для нашей страны культурам мы и сравниваем в фильме урожаи стран. Суммируя сборы этих основных четырех сельскохозяйственных культур, у России мы получаем 11 689,342 млн. пудов.У США, Аргентины и Канады в сумме – 8 119,795 млн. То есть валовый сбор в Российской империи по этим культурам действительно почти в 1,5 раза выше, чем у трех американских стран, вместе взятых. Как и сказано в фильме.

Даже если прибавить урожаи гречихи во всех странах, то и в этом случае окажется, что Россия опережает американские страны в полтора раза. Но гречиха – преимущественно русская культура и в других странах распространена не широко. Поэтому мы ее и не считали.

А вот расхождение с данными, приведенными господином Нерсесовым, объясняются как раз тем, что, считая общий урожай, он включил в подсчет и кукурузу. А это была новая и сравнительно мало используемая зерновая культура для России того времени. Появилась она у нас только с присоединением Бессарабии. И настоящее развитие получила, как известно, только при Н.С. Хрущеве. В то время как для Америки кукуруза – по сути исконная, традиционная зерновая культура, урожаи которой на этом континенте просто огромны. Конечно, при желании в список для сравнительного подсчета можно включить и многие другие зерновые – от сорго до киноа. И тогда отставание России будет еще более разительным.

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2,5-линейный автомат Фёдорова

Ю.А. Нерсесов оспаривает утверждаемое в фильме положение о приоритетности нескольких русских изобретений, доказывая, что «наши были не первыми». Так, он ставит под сомнение, что автомат изобрел Владимир Федоров, скафандр — Карл Гаузен, а парашют — Глеб Котельников.

Начнем с автомата. Ю.А. Нерсесов утверждает, что автомат был изобретен Хайремом Максимом. Однако Х. Максим изобрел всё-таки не автомат, а пулемет, тогда как сам термин «автомат» был впервые применен по отношению к автоматической винтовке, созданной именно русским инженером Владимиром Федоровым. Более того, Федоров был автором первого теоретического труда «Автоматическое оружие» (1907) с приложением «Атласа чертежей к автоматическому оружию», долгое время остававшегося единственным исследованием в этой области.

Теперь о скафандре. Если задаться целью найти заграничный приоритет в этом изобретении, можно, конечно, дойти и до Леонардо да Винчи. Но нужно ли? Само название «скафандр» происходит от французского слова, предложенного в 1775 году аббатом-математиком Жаном-Батистом де Ла Шапелем. На сам термин мы никак не претендуем. Но утверждаем, что Россия уже к началу XIX века была «водолазной» страной. Еще в 1763 году в Санкт-Петербурге были выпущены первые правила водолазной службы «Известия о порядке, кои соблюдать должно при водолазании и вытаскивании товаров из воды».

Утверждаем мы и то, что русские изобретатели внесли существенный вклад в развитие водолазного костюма. Так, усовершенствованный водолазный скафандр русского кронштадтского механика Карла Гаузена (1829) нашел применение в российском флоте. Настоящую же революцию в развитии водолазного костюма произвёл именно русский изобретатель Александр Лодыгин. В 1871 году он спроектировал автономный водолазный скафандр, в котором использовались газовые смеси из кислорода и водорода. Изобретение Лодыгина положило начало новой эры автономных водолазных костюмов, с помощью которых можно было не только погружаться под воду в любом положении, но и передвигаться там.

С парашютом схожая история. Ю.А. Нерсесов зачем-то старательно доказывает, что Глеб Котельников не был изобретателем парашюта. Однако все современные модели парашютов созданы по принципиальной схеме изобретения Котельникова. Именно он сделал парашют автономным и, насколько это возможно, безопасным. Патент на изобретение был получен им во Франции в 1912 году.

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Посещение самолёта Николаем II — И.Сикорский рядом с императором. 1913 г.

Ю.А. Нерсесов упорно спорит с им же придуманным тезисом, будто в фильме говорится, что в России в Первую мировую войну был лучший военно-воздушный флот:

«Перейдя к Первой мировой войне, митрополит заявляет (2.06–2.10) о наличии у России “лучшего в мире военно-воздушного флота”».

Процитируем текст из фильма (3 серия; 02:18–02:28):

«Военная авиация в Российской империи была самой большой в мире по количеству самолетов к 1914 году».

И это действительно так. По состоянию на начало Первой мировой войны Императорский военно-воздушный флот был самым большим в мире и насчитывал 263 аэроплана. В фильме сказано о количестве самолетов в нашем воздушном флоте к началу войны, а тема качества вообще не обсуждалась.

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Особый вопрос представляет подсчёт грамотного населения РСФСР к 1920 году. Основываясь на брошюре «Грамотность в России» Отдела статистики народного образования Центрального статистического управления РСФСР, Ю.А. Нерсесов подвергает сомнению озвученную в фильме величину в 83% грамотных детей подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

Речь идёт о публикации результатов Всероссийской статистической переписи населения, проведенной в 1920 году. В стране продолжалась гражданская война, и из-за этого перепись охватила только 72 процента жителей России. Поэтому результаты переписи были лишь приблизительными.

И здесь я вынужден согласиться с автором. Действительно, данные, приведённые на 55-й странице этого издания, показывают, что грамотность среди детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет составляла 63,63%.

Однако весьма интересно рассмотреть уточнение этих данных. Так, в Европейской части страны, согласно этому изданию, процент грамотных детей 12–16 лет обоих полов был значительно выше: 83%. В Петроградской области (не в Петрограде, а в области) — 93,4%, в Московской — 86,1%, в Ярославской — 89,5%.

А вот данные переписи 1920 года по моей Псковской области:

Таким образом, статистика в городах и в Центральном регионе страны не только не ниже заявленных в фильме процентов, но и превосходит их. В сельской же местности грамотность, очевидно, была меньшей.

Достигнутые к 1920 году показатели невозможно приписывать успехам советского ликбеза, так как Декрет о нем вышел 26 декабря 1919 года.

Николай Петрович Богданов-Бельский – Устный счет. В народной школе С.А. Рачинского. 1895

В фильме же речь в первую очередь идет о стремительном развитии системы образования в Российской империи. За 20 лет, с 1893 по 1914 год, бюджет Министерства образования вырос почти в 7 раз — с 22,4 миллионов до 153,5 миллионов рублей. Бюджет увеличивался даже во время войны. Консолидированный бюджет казначейства, земств и городов на образование составлял к 1914 году более 600 миллионов золотых рублей. С 1896 по 1914 год количество учащихся в начальных школах увеличилось в 2,5 раза (с 3,8 до 9,7 миллионов). Если в 1894 году в гимназиях обучалось 224 тысячи человек, то в 1913 году уже 677 тысяч (в 3 раза больше). В 1897/1898 учебном году в вузах страны обучалось около 32 000 студентов, в 1914/1915 — 127 000 студентов.

Дело всеобщего начального образования было начато в Российской империи в 1907–1912 годах. Так, 1 ноября 1907 года в Думу был внесен законопроект «О введении всеобщего начального обучения в Российской империи». К сожалению, законопроект был отклонен из-за разногласий Думы и Госсовета по вопросам окончательных сроков введения всеобщего начального образования. Но, несмотря на это, правительство провело громадную работу в этом направлении. Так, в 1897 году в Российской империи количество грамотных людей составляло 26,5 млн. человек, а через 20 лет, в 1917 году, — уже 78 млн., то есть величина грамотного населения выросла в 2,75 раза.

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Обратил на себя внимание еще один материал, опубликованный в Живом Журнале. Автору статьи показалось, что в фильме якобы каким-то образом принижается подвиг советского народа и Красной армии во время Великой Отечественной войны. Именно – показалось, потому что такой мысли я даже допустить не могу.

Автор публикации, дискутируя с фильмом «Гибель империи. Российский урок», утверждает, что в Российской императорской армии официально существовали заградотряды. Какова была ситуация на самом деле? Если дезертиров и расстреливали на поле боя, то лишь по личной инициативе отдельных военачальников. Например, подобные приказы отдавал генерал Брусилов. Но ничего подобного приказу № 227 наркома обороны СССР от 28 июля 1942 года, названному «Ни шагу назад!» и определяющему порядок действий заградотрядов, в целом по русской армии 1914–1917 годов не было никогда. Главнокомандующий – император Николай Александрович – был последовательным противником введения такого рода специальных частей.

Заградотряды применяли армии стран-союзников и стран-противников. Активно заградотряды применялись во Французской армии. Многочисленные архивные, литературные и даже фотографические источники говорят нам, что под Верденом французские сержанты и офицеры шли сзади за наступающими частями и безжалостно расстреливали бегущих с поля боя солдат.

В других комментариях автору фильма пеняют на недостоверность информации о жизни петроградской рабочей семьи А.Н. Косыгина до революции. Отсылаю сомневающихся к замечательной книге Виктора Ивановича Андриянова, вышедшей в 2004 году в серии «ЖЗЛ».

Борис Кустодиев. Вступление. 1905 год. Москва. 1905

Действительная досадная оплошность произошла в тексте 12-й серии, что было замечено одним из моих друзей и за что я особо прошу у зрителей прощения. Картина Бориса Кустодиева «Вступление. 1905 год. Москва» ошибочно названа мною «Революция». Борис Михайлович Кустодиев, будучи великим художником, отобразил символический образ революции так, как подсказывали ему вдохновение и талант. При этом он вначале был очарованным симпатизантом революционного движения. И лишь в дальнейшем его, как и многих, постигло разочарование.

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Сейчас, в том числе и по просьбам зрителей, готовится книга по тексту фильма с дополнениями и доработками. В книге будут приведены все используемые источники, чего, по понятным причинам, невозможно было сделать в телевизионном формате. Еще раз хотел бы поблагодарить зрителей, присылающих критические отзывы. Ваши размышления помогут в исправлении фактологических ошибок для готовящейся к изданию книги.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)

Источник: РИА Новости

9 апреля 2021 г.