Культура

Псковская областная библиотека может получить имя Валентина Курбатова

Комитет по культуре Псковской области запустил процесс присвоения Псковской областной научной библиотеки имени поэта и прозаика, литературоведа и литературного критика Валентина Курбатова. Об этом сегодня, 14 сентября, во время пресс-коференции сообщила председатель комитета Ольга Тимофеева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Пресс-коференция была посвящена увековечению памяти и литературного наследия Валентина Курбатова.

Кроме того, как сообщила директор областной библиотеки Вера Павлова, на первом этаже обновленного здания появится кабинет имени Валентина Курбатова. В нем посетители библиотеки смогут прочитать книги, которые литературный критик дарил библиотеке, а также ознакомиться с фото- и видеоматериалами литературоведа.

«Символично, что последняя наша встреча с Валентином Яковлевичем состоялась в день книгодарителя - 14 февраля. Он был крупнейшим книгодарителем библиотеки и всегда делился с нами книгами, которые ему присылали авторы по итогам вручения литературных премий. Многие из них хранились с разделе редкой книги. Сейчас библиотека сохраняет хорошие отношения с вдовой писателя и с его сыновьями, поэтому мы надеемся на пополнение фондов кабинета», - рассказала Вера Павлова.

Кроме того, в дальнейшем библиотека сможет проводить в этом специализированном кабинете различные мероприятия для детей и взрослых, подчеркнула Ольга Тимофеева.

«Цель нашего кабинета - раскрыть разные стороны творчества Валентина Курбатова. Люди уходят, и их наследие забывается очень легко. Наша задача - сохранить память о Валентине Курбатове и просвещать псковичей о жизни и деятельности этого человека», - пояснила руководитель кабинета имени В. Я. Курбатова Псковской областной универсальной научной библиотеки Мария Иванова.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 в городе Салаван Ульяновской области (СССР) в семье путевых рабочих.

После окончания школы в 1957 году Валентин Курбатов работал столяром на производственном комбинате.

В 1959 году призван на службу во флот. Во время морской службы на Севере работал радиотелеграфистом, типографским наборщиком, библиотекарем корабельной библиотеки.

С 1962 года жил в Пскове.

Работал грузчиком на чулочной фабрике, корректором районной газеты «Ленинская Искра», литературным сотрудником газеты «Молодой Ленинец».

В 1972 году окончил факультет киноведения ВГИКа. В 1978 году был принят в Союз писателей.

Являлся членом редколлегий журналов «Литературная учеба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета», редсовета журнала «Роман-газета ХХI век», общественного совета журнала «Москва».

Входил в жюри премии им. Аполлона Григорьева, Большое жюри премии «Национальный бестселлер» (2001, 2002). Член жюри Премии «Ясная поляна».

Автор предисловий к собранию сочинений В. Астафьева, В. Распутина, к сочинениям Ю. Нагибина, Б. Окуджавы, В. Личутина, К. Воробьева. Подготовил публикацию дневников и писем Ивана Васильева.

Валентин Курбатов скончался 6 марта 2021 года в Пскове.