Политика

Псковский облизбирком приступил к печати бюллетеней на выборы депутатов Госдумы

Избирательная комиссия Псковской области приступила к печати избирательных бюллетеней на выборы депутатов Государственной Думы РФ 24 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, в общей сложности изготовят 525 900 бюллетеней по федеральному списку и 525 900 по одномандатному избирательному округу №148 (Псковская область).

Бюллетени для голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по федеральному округу (партийным спискам) печатаются с тангирной сеткой синего цвета с лицевой стороны, по одномандатным округам – с защитной сеткой зеленого цвета.

Макеты бюллетеней подписал в печать секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.