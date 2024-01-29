Политика

Александр Серавин: Многие резонансные персонажи пропали из псковской политики ради федеральной карьеры

Резонансные персонажи псковской политики пропали из региональной повестки, потому что они строят дальнейшую карьеру, как правило, в Москве. Об этом заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин заявил в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я с вами не совсем согласен», - сказал Александр Серавин, комментируя предположение о том, что такие яркие персонажи псковской политики, как экс-глава Пскова Иван Цецерский, экс-депутат областного Собрания, экс-председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, заместитель руководителя регионального отделения партии «Яблоко», иноагент Лев Шлосберг*, экс-руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец вышли из региональной повестки, поскольку оказались неугодными действующей власти.

Александр Серавин рассказал, что во время всероссийского муниципального форума «Малая Родина - сила России», который проходил в Москве в январе, он встретил Ивана Цецерского, который выступил одним из организаторов этого мероприятия.

«Просто он из, скажем так, региональной повестки перешел в Москву и теперь занимается московскими проектами. Также, например, некоторые оппозиционные коллеги - они же в итоге заняли посты в федеральной партии, подались в Москву, теперь строят московскую карьеру, подзабыв территорию. И поэтому, когда говорят, что это произошло, потому что виноват регион - я не согласен», - пояснил гость студии.

По его мнению, некоторым политикам уйти из региона было тактически необходимо для выстраивания политической карьеры.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов