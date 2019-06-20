Общество

В первой половине Ганзейских Дней в Пскове ожидаются дожди

В первой половине 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове ожидаются дожди. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Источник: pixabay.com

«На Ганзу погода в Пскове изменится: 27 - 28 июня ожидаются дожди, - отметила Тала Нещадимова. - Ветер будет северных направлений. Максимальная температура достигнет показателей +15… +20, +16…+21 градус. Ночные температуры - +6…+11, +8…+ 12 градусов».

Кроме того, начальник гидрометцентра добавила, что 29 и 30 июня осадков уже не будет. Однако максимальная температура останется прежней - +22 градуса, будет такой в течение 1 - 2 недель.