Кресты‑энколпионы и боевые луки: как воевали изборские дружинники в Средневековье

В музее-заповеднике «Изборск» на экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» представлены подлинные образцы вооружения и реконструкции доспехов, позволяющие окунуться в воинскую традицию предков. Каким оружием сражались русские дружинники, какую роль в их боевой культуре играла христианская символика и почему Изборск веками оставался неприступной крепостью, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Изборск – граница двух вер, двух культур. Изборские воины защищали не только рубежи Отечества, но и веру отцов. Религиозное сознание находило отражение и в предметном мире человека: христианская символика часто встречалась на предметах, окружающих человека.



Ношение поверх одежды нагрудных крестов-энколпионов – византийская традиция, распространившаяся на Руси. Находки крестов-энколпионов были сделаны и в культурном слое Изборска. Такой крест означал для дружинника очень многое: в дальних походах напоминал о родном доме и предках. Кресты-энколпионы часто передавали по наследству, они становились родовыми реликвиями.



Христианские мотивы использовались и в оформлении доспехов. Считалось, что самая надежная защита – от небесных покровителей. Традиционно, в Изборске это был Николай Угодник и Богородица. На приступной, юго-западной стене Изборской крепости изображены Голгофские кресты – традиционный символ православия.



В борьбе с немецким рыцарством на северо-западе Руси помогала подвижная, маневренная кавалерия. Широко применялся лук; он весьма успешно пробивал доспехи немецких рыцарей. Каждый русский воин обязательно в совершенстве владел луком – стрельбе уделялось большое внимание. Примечательно, что в «Старшей Ливонской рифмованной хронике» слово «лук» (bogen) употреблялось в описании именно русского войска.

В описаниях немецких источников русский воин выглядит как сильный, имеющий хорошие доспехи противник, слаженно и умело действующий на поле битвы. На поле боя русская армия использовала различные маневры. Сражение начинали конные лучники, осыпавшие неприятеля градом стрел. Затем тяжелая кавалерия переходила в ближний бой, нанося таранный удар с целью разбить строй противника. В ходе сражения полки стремились окружить врага.

Огромное значение уделялось действиям разведки и возможности перерезать дорогу врагу, ограничить его перемещения. Тактика русского боя включала в себя активную атаку пехотинцев с использованием оружия ближнего боя: топоров и булав. Русский бой строился на хорошем знании тактики противника, способности предугадать его действия. Главной чертой русской тактики исследователи называют равное соотношение ближнего и дальнего боя. Важен и этический аспект, боевой дух.

«Для русского средневекового воина как представителя военного сословия высшей наградой был почет и уважение, расположение князя и соратников. Ответственность русского воина не только за себя, но и за Отечество – колоссальна! И славные страницы истории Изборска – тому пример. В 1269 году Изборск стал местом кровопролитных сражений с ливонцами. В 1348 году опасный враг вновь появился в окрестностях города, но потерпел неудачу. Год спустя ливонцы неожиданно напали на Изборскую крепость. Осада была кратковременной. Князь Юрий Витовтович выехал навстречу неприятелю и дал бой у западной стены. В жестокой схватке князь и "иные добрые люди изборяне" погибли, но Изборск остался непобежденным. В дальнейшем Изборск был неприступен», - рассказали в музее.

Подробнее познакомиться с историей русского воинства можно на экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», где можно увидеть подлинные образцы русского вооружения и реконструкцию доспехов русских воинов.

При подготовке статьи использованы материалы книги: Арцыбашев Е.Н., Стребкова Л.И. «Яко не в силе Бог, но в правде...» Русский дружинник в эпоху Средневековья / Тула, 2021.