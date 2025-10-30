Сцена / Фестивали

Дмитрий Месхиев о «Кроха-фест»: Театр детям нужен

О старте всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких зрителей «Кроха-фест» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Обратный отсчет» рассказал кинорежиссер, художественный руководитель и директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

В Пскове стартовал всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких зрителей «Кроха-фест». Этот фестиваль, посвященный бэби-спектаклям для детей от 1 года до 5 лет, призван стать важным социальным проектом, направленным на развитие детского театрального искусства.

Дмитрий Месхиев подчеркнул значимость театра для детей как живого искусства: «Это важно детям, театр детям нужен, даже с точки зрения, скажем, хотя бы какой-то свободы от гаджетов, от телевизора, от мультиков и прочих вещей. Театр всё-таки — живое искусство, очень важное для детей. Такое бэйби-направление делает театр неким общественным пространством. Это тоже очень важно».

Идея создания фестиваля родилась из наличия подходящего зала в театре.

«А идея родилась так: у нас есть зал, я предложил в министерстве культуры сделать такой фестиваль. Они с радостью откликнулись. И как-то все это закрутилось уже год назад, мы и создали этот фестиваль», — добавил директор театра.

Фестиваль является конкурсным, в нем участвуют 12 спектаклей со всей страны из девяти регионов, включая постановки театров из Ханты-Мансийска, Владимира, Петербурга, Москвы. Итоги подведут 14 декабря экспертные жюри, возглавляемые известной артисткой Юлией Хлыниной. Победители получат призы.

В рамках фестиваля также проводят лабораторию эскизов, что, по словам Дмитрия Месхиева, способствует дальнейшему развитию бэби-направления в театральном искусстве.

Напомним, первый Всероссийский театральный фестиваль для самых маленьких «Кроха-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина сегодня, 9 декабря. Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.