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Общество

В Пскове обновлен мартовский температурный рекорд 1961 года

08.03.2020 16:09|ПсковКомментариев: 0

В Пскове 6 марта обновлен температурный рекорд 1961 года – в пятницу воздух прогрелся до +8,3°, что на 0,1° превысило прежний максимум. Об этом сообщает портал «Метеовести».

По данным издания, очередная волна аномально теплого воздуха пришла на территорию Центрального и Южного округов. Ее затянул за собой активный атлантический циклон, совершивший вояж из акватории Ботнического залива на востоке Баренцева моря. При этом, если на юге Европейской России прогревать воздух помогало яркое солнце, то в центральной части, в условиях преимущественно облачной и сырой погоды, вся заслуга в повышении температуры принадлежала процессам адвекции.

В такой ситуации положительная температурная аномалия достигала 9-12°, и метеорологи зафиксировали множество суточных рекордов максимальной температуры воздуха в Крыму и на Кубани, в Московской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Орловской и Липецкой областях.

Самый «жаркий» рекорд отмечен в курортной столице России - Сочи. Там максимальная температура воздуха достигла 6марта +23,6°, что на 2,6° выше достижения 1962 года. В Пскове же был обновлен один из самых давних температурных рекордов – 1961 года.

Синоптики предполагают, что в ближайшее время обновление рекордных максимумов на территории Европейской части России продолжится.

Теги: #Погода в Пскове #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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