Общество

Врач псковского онкодиспансера получит трехкомнатную квартиру

Хирург-онколог в Псковском областном онкологическом диспенсере Сергей Калиновский обратился к губернатору Михаилу Ведерникову по вопросу предоставления жилья его семье, прибывшей в 2019 году на постоянное место жительства в Псков по приглашению главного врача медучреждения. Сегодня, 19 июня, глава региона провел личный прием граждан в режиме видеосвязи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«При устройстве на работу у нас были определенные договоренности. Говорили, что нам предоставят трехкомнатную квартиру для жилья. Моя жена - врач-педиатр, у нас двое несовершеннолетних детей. Обращаюсь, к вам, чтобы посодействовали, вопрос до сих пор не решен», - сказал Сергей Калиновский.

Губернатор заверил, что обещание, данное при приеме на работу, будет выполнено. «Нужно найти возможность помочь. Семья из двух врачей. Это показательная ситуация, нужно держать слово», - подчеркнул он.

«Мы очень благодарны врачам за такие решения. В наших планах на 2021 год - приобретение трехкомнатной квартиры для семьи Сергея Анатольевича. Мы продолжим работу по ускорению этой ситуации», - заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она пояснила, что сейчас семья обеспечивается средствами для компенсации аренды жилья.

«Срок предоставления жилья обозначаем до 1 марта 2021 года, но посмотрим с застройщиками и инвесторами. Если будут какие-то соответствующие квартиры, которые будут нам переданы в 2020 году, то сдвинем сроки», - заключил губернатор.

Денис Калиновский поблагодарил главу региона и сообщил, что он и супруга планируют и дальше работать в Пскове и никуда не уезжать.